Full Moon eröffnet das Balaton Filmmusik-Festival in Balatonalmádi im August

Das Balaton Filmmusik-Festival findet vom 7. bis 9. August zum dritten Mal im Kerényi Imre Kult Magtár in Balatonalmádi statt, wie die Organisatoren gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mitteilten. Die Konzertreihe wird von der Band Full Moon eröffnet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie schrieben: Die Veranstaltung versucht mit einer großen Vielfalt an Genres, die fröhlichsten, bewegendsten, bekanntesten, prägendsten und eingängigsten Filmmelodien wieder aufleben zu lassen. Die Konzerte beginnen jeden Tag um 19 und 21 Uhr. Am Eröffnungstag, Donnerstag, eröffnet die Band Full Moon das Festival mit einem Live-A-cappella-Konzert mit Popmusik von Vocal Recall, mit Filmhits aus den 1980er- und 1990er-Jahren aus Filmen wie Zurück in die Zukunft, Die unendliche Geschichte, Der Bergsteiger, Kokomo oder Flashdance sowie aus Werken von Bud Spencer und Terence Hill. Anschließend präsentiert das Heureka Pop Orchestra und Swing a la Django mit Orsi Kozma und András Baksa symphonische Bearbeitungen von Klassikern von Bryan Adams, Queen oder Adele.

Am nächsten Tag kehrt die Swing-Swing-Band zu den Wurzeln der klassischen Tanzmusik zurück und präsentiert in ihrem Programm Songs der beliebtesten Komponisten und Interpreten des Genres aus dem gesamten 20. Jahrhundert. Sie lassen die Musik aus dem Film Swing Time (1936) mit dem berühmten Tanzpaar Fred Astaire und Ginger Rogers in den Hauptrollen wiederaufleben und spielen zahlreiche Hits, die seitdem zum Standardrepertoire der Jazzclubs gehören, beispielsweise von Irving Berlin, Cole Porter oder Richard Rodgers. Beim anderen Konzert des Tages würdigt das Budapest Jazz Symphonic Orchestra zwei legendäre Figuren des französischen Films, Alain Delon und Jean Paul Belmondo. Zu hören sind Lieder aus Filmen wie Der Profi, Der Samurai, Der Clan der Sizilianer, Borsalino und anderen.

Am Samstag spielt das Color Quartett, das sich aus Künstlern des Budafoker Dohnányi Orchesters zusammensetzt, Melodien aus Broadway-Musicals und moderne Filmhits, wie zum Beispiel das mitreißende Thema aus „Fluch der Karibik“ oder die bekannten Hits aus Disney-Filmen. Das Abschlusskonzert ist eine Live-Filmvorführung des legendären Films „Macskafogó” (Katzenfänger) aus dem Jahr 1986, in Erinnerung an den kürzlich verstorbenen Komponisten Tamás Deák, aufgeführt vom Budapest Orchestra Project und dem A-cappella-Ensemble Jazzation. Das Budapest Orchestra Project und Jazzation arbeiten mit den Originalpartituren, die für die Deák Big Band geschrieben wurden, um den ursprünglichen Klang des Films wiederzugeben.

Der Aufführung geht ein Gespräch voraus mit Béla Ternovszky, dem mit dem Kossuth- und Balázs-Béla-Preis ausgezeichneten ungarischen Zeichentrickfilmregisseur, dem Dirigenten András Deák, dem Sohn des Komponisten Tamás Deák, und dem Dirigenten Ábel Tompa, dem Leiter des Budapest Orchestra Project. An den Veranstaltungstagen erwartet die Besucher in Balatonalmádi ab 17 Uhr kostenlose Blasmusik im Erzsébet Liget. Am Donnerstag tritt das Blasorchester von Székesfehérvár auf, am Freitag das Blasorchester der Stadt Balatonfüred und am Samstag das Jugendblasorchester vom Zalaer Balatonufer.