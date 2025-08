Ingatlan.com: Im Juli erreichte die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt einen 3-Jahres-Höchststand

Im Juli erreichte die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt einen 3-Jahres-Höchststand, was vor allem als Vorbote des Otthon Start Programms gewertet werden kann, teilte ingatlan.com am Sonntag der Nachrichtenagentur MTI auf der Grundlage eigener Daten mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut der Zusammenfassung der Nachfrage und des Angebots des Portals für Juli stieg das Interesse vor allem in den Komitaten, in denen die Nachfrage aufgrund der höheren Preise geringer war. Die Ausweitung des Angebots ist in erster Linie den Eigentümern zu verdanken, die auf einen Umzug hoffen. Die mehr als 284.000 telefonischen Anfragen, die ingatlan.com im Juli verzeichnete, übertrafen die Werte der siebten Monate der Jahre 2022 bis 2024. Auf Monatsbasis stieg die Nachfrage in den verschiedenen Komitaten um 14 bis 39 Prozent. „Auf dem Wohnungsmarkt ist mit einer Trendwende zu rechnen, und auch in den kommenden Monaten ist mit einer Belebung zu rechnen”, heißt es in der Mitteilung von ingatlan.com. Laut László Balogh, leitender Wirtschaftsexperte bei ingatlan.com, „haben sich aufgrund der erwarteten Belebung auch diejenigen Käufer aktiviert, die bereits früher einen Markteintritt geplant hatten, aber bisher abgewartet haben. Diese Käufer versuchen nun, vor der erwarteten Nachfragewelle ihr nächstes Zuhause zu finden”.

Die Ankündigung des Otthon Start Programms hat indirekt auch ausgehend vom Mietmarkt die Nachfrage nach zum Verkauf stehenden Wohnungen belebt. Während in den ländlichen Universitätsstädten – beispielsweise in Szeged, Pécs oder Debrecen – die Nachfrage nach Mietwohnungen nach Bekanntgabe der Zinssätze um 25 bis 30 Prozent gestiegen ist, blieb der für diese Jahreszeit typische Anstieg in Budapest praktisch aus. Der Grund dafür ist, dass viele Eltern in der Hauptstadt aufgrund der durch das Programm gebotenen Möglichkeiten eher einen Kauf als eine Anmietung in Betracht ziehen, da in den größten Universitätsstädten die monatlichen Kreditraten sogar günstiger sein können als die zu zahlenden Mieten.

Laut den Daten von ingatlan.com war der Anstieg der Nachfrage auf Monatsbasis am stärksten im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg zu spüren, wo die Zahl der telefonischen Anfragen um 39 Prozent gestiegen ist. In Győr-Moson-Sopron gab es einen Anstieg von 37 Prozent, in den Komitaten Pest und Vas jeweils einen Anstieg von 36 Prozent gegenüber dem Vormonat. Auch das Angebot hat sich im Juli erweitert: Mehr als 30.250 Wohnungen und Häuser wurden auf ingatlan.com zum Verkauf angeboten, was einem monatlichen und jährlichen Wachstum von 2 bis 3 Prozent entspricht. Das Angebot könnte im August weiter wachsen, ab September jedoch könnten die neu erscheinenden Anzeigen aufgrund der steigenden Nachfrage und des festen 3-Prozent-Kredits schneller einen Käufer finden, wodurch die Anzahl der sichtbaren Anzeigen stagnieren könnte, so die Einschätzung des Experten laut der Mitteilung.