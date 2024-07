Cats, StarTrek und Géza Mézga – eingängige Filmhits in Almádi

Neun Bands werden beim 2. Balaton Filmmusikfestival zwischen dem 9. und 11. August im Kerényi Imre KultMagtár auftreten, mit Filmmusik-Straßenkonzerten während der Veranstaltung, kündigten die Organisatoren an – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Am ersten Tag des Festivals wird die Fool Moon Band ein Film-Acapella-Konzert mit dem Titel „Vocal Recall“ geben und die Hot Jazz Band wird ein Konzert geben. Die Mitglieder der Acapella-Gruppe werden Filmhits aus den 1980er und 90er Jahren vortragen, darunter die Soundtracks zu Endless Story, Cocktail, Flashdance und den Bud Spencer-Terence Hill-Filmen. Das Abendkonzert bringt die Atmosphäre der ungarischen Filme der Friedenszeit nach Balatonalmádi, mit Musik von Meseautó, Kísértés, Rangon alul und Géza Mézga.

Am Samstag, den 10. August, tritt der Cellist Felícián Kalmus mit seiner Moovienight-Show auf, einer Sammlung von Filmklassikern von Casablanca bis zum Titelsong des neuesten James-Bond-Films. Am selben Tag spielt das Danubia-Orchester aus Óbuda Filmhits wie „The Scent of a Woman“, den Titelsong von Star Trek, die Filmmusik von Cats und von „Es war einmal im Wilden Westen“.

Am Sonntag wird das Ensemble des Komponisten Balázs Alpár, das Fugato Orchestra, auftreten und zeigen, wie Musik in einen Film eingebaut werden kann, wie sie Emotionen vermitteln oder die Wirkung des Films verstärken kann. Das Kammerorchester wird eine Auswahl bekannter Filmmelodien und Eigenkompositionen von Balázs Alpár spielen. Den Abschluss des Festivals bildet das Konzert zum 30-jährigen Jubiläum der Isis Big Band Showtime. An allen drei Tagen gibt es Film-Straßenmusik in Erzsébet Liget und vor dem Pannónia-Kulturzentrum: Das Städtische Konzertblasorchester Balatonfüred, das Konzertblasorchester Zalai Balaton-part und die Feuerwehrkapelle Pomázi werden in kostenlosen Open-Air-Konzerten Filmhits spielen, heißt es weiter.