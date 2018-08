6. STRAND Festival in Zamárdi ab 22. August

Der vier Kilometer lange, kostenlos zugängliche Strand von Zamárdi ist nicht nur die perfekte Location für das mittlerweile berühmte Balaton Sound Festival der elektronischen Musik, sondern auch für das Beach Festival im August.





Das Line-up des 6. STRAND Festivals kann sich sehen lassen: mit zahlreichen internationalen Stars sind gute Unterhaltung und Partystimmung vorprogrammiert. Bei den zahlreichen Veranstaltungen ist für jeden Geschmack etwas dabei – strandfesztival.com

Es ist bereits zur Tradition geworden, dass jedes Jahr eine Hymne für das Festival gewählt wird. Beim diesjährigen STRAND Festival am 22.-25. August 2018 sollen es sogar drei Hymnen werden. Eine davon ist das neue Lied der am 23. August auftretenden ungarischen Band New Level Empire, ein wahrer Sommerhit zum Mittanzen und Mitsingen.

Am Vorabend der Eröffnung des 6. STRAND Festivals findet am 21. August die Gala des Petőfi Musikpreises in Zamárdi statt. Die Organisatoren versprechen eine grandiose Show bei der Verleihung des 2016 gegründeten Preises für die Besten des Jahres in der Popmusik.