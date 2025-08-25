Unternehmen und Kommunalverwaltungen beantragen 100 Mrd. HUF aus dem Jedlik Ányos-Energieprogramm

Kommunalverwaltungen und Unternehmen haben Anträge auf über 100 Mrd. HUF aus dem Jedlik Ányos-Energieprogramm gestellt, teilte das Energieministerium am Montag in einem Beitrag in den sozialen Medien mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Das Programmvolumen beläuft sich auf 114 Mrd. HUF und umfasst 45 Mrd. HUF für Energieeffizienzmaßnahmen bei Fernwärmeversorgern, 51 Mrd. HUF für Verbesserungen der Fernwärmeinfrastruktur und 18 Mrd. HUF für Investitionen in die Straßenbeleuchtung in den kleinsten Siedlungen Ungarns.