Hausbesitzer beantragen mehr als 33 Milliarden Forint zur Unterstützung von Energieeffizienzmaßnahmen

Fast 6.000 Hausbesitzer haben Anträge für 33,2 Milliarden Forint an Subventionen zur Unterstützung von Projekten zur Verbesserung der Energieeffizienz eingereicht, so das Energieministerium in einem Beitrag in den sozialen Medien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Ministerium wies darauf hin, dass für das Ende Januar neu aufgelegte Programm 73 Mrd. Forint vorgesehen sind. Rund 67 Mrd. HUF der Mittel sind für Hausbesitzer in den kleinsten Siedlungen Ungarns bestimmt. Die Mittel stehen für Häuser zur Verfügung, die vor 2007 gebaut wurden. Sie können für die Isolierung, den Austausch von Fenstern und Türen und die Modernisierung von Heizungsanlagen verwendet werden. Bisher wurden an über 1.300 Antragsteller insgesamt 4,6 Milliarden Forint ausgezahlt.