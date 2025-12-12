Regierung erhöht Subventionen für öffentliche Beleuchtung

Die Regierung hat die Mittel für ein Subventionsprogramm zur Modernisierung der öffentlichen Beleuchtung in den kleinsten Siedlungen des Landes von 18 Mrd. HUF auf 22,4 Mrd. HUF erhöht, teilte Regierungskommissar Alpár Gyopáros am Freitag in einem Facebook-Beitrag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Gyopáros sagte, dass bisher fast 1.250 Gemeinderäte Anträge auf Förderung gestellt hätten. Die Gemeinderäte können im Rahmen des Programms, das Teil des ungarischen Dorfprogramms und des Jedlik-Ányos-Energieprogramms ist, bis zu 50 Millionen HUF beantragen.