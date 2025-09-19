Kommunen beantragen 9 Mrd. HUF für die Modernisierung der öffentlichen Beleuchtung

Bislang haben über 500 Kommunen staatliche Fördermittel in Höhe von mehr als 9 Mrd. HUF beantragt, um die öffentliche Beleuchtungsinfrastruktur in den kleinsten Siedlungen Ungarns zu modernisieren, teilte das Energieministerium am Freitag in einem Beitrag in den sozialen Medien mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Gemeinden beantragen durchschnittlich 18 Millionen HUF an Fördermitteln, was bedeutet, dass die Zahl der Begünstigten fast 1.000 erreichen könnte, fügte das Ministerium hinzu. Die ungarische Regierung hat im Rahmen des Jedlik-Ányos-Energieprogramms und des Ungarischen Dorfprogramms 18 Milliarden HUF für Investitionen in die Straßenbeleuchtung bereitgestellt. Erfolgreiche Antragsteller können Fördermittel in Höhe von 50 Millionen HUF erhalten.