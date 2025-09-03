Ungarn schafft Bearbeitungsgebühren für Autobahnvignetten ab

Die Bearbeitungsgebühren für den Kauf ungarischer Autobahnvignetten wurden am 1. September abgeschafft, teilte das Ministerium für Bauwesen und Verkehr am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Ministerium wies darauf hin, dass Autofahrer bereits zuvor Vignetten bei der Nationalen Mautgesellschaft NÚSZ ohne Bearbeitungsgebühr erwerben konnten, nun aber auch Wiederverkäufer keine Gebühr mehr erheben werden. Die Bearbeitungsgebühren lagen zuvor zwischen einigen hundert und einigen tausend Forint pro Kauf. Das Ministerium erklärte, dass Wiederverkäufer von Autobahnvignetten in stationären Verkaufsstellen – beschränkt auf Tankstellen und Geschäfte innerhalb von 5 km Entfernung zur Grenze – keine Provisionen mehr für den Verkauf erhalten würden.