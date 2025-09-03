Wursthersteller Gyulahús erhält Förderung für Investition in Höhe von 4,5 Mrd. HUF

Der Wursthersteller Gyulahús, der sich im Besitz der Stadtverwaltung von Gyula (Südostungarn) befindet, erhielt am Dienstag eine Förderung in Höhe von mehr als 2,2 Mrd. HUF für eine dreijährige technologische Modernisierung im Wert von fast 4,5 Mrd. HUF – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bürgermeister Dr. Ernő Görgényi erklärte, dass die Fördermittel die Hälfte der Investitionskosten abdecken. Er fügte hinzu, dass das Unternehmen mit 350 Mitarbeitern seit 2013 profitabel arbeitet. Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen einen Gewinn nach Steuern von über 479 Millionen HUF erzielt, sagte er. Geschäftsführer Zsolt Daka erklärte, die Investition diene dazu, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens langfristig zu sichern, die Stückkosten zu senken und die Effizienz und Sicherheit zu steigern, fügte er hinzu. Gyulahús erzielte 2024 einen Umsatz von fast 13 Milliarden HUF, wie aus öffentlichen Unterlagen hervorgeht.