Verkauf der Autobahnvignetten für 2026 beginnt

Seit Beginn des Vorverkaufs am 8. Dezember wurden bis zum 14. Dezember rund 23.000 Jahresautobahnvignetten für das Jahr 2026 verkauft, teilte der Mautbetreiber NÚSZ Zrt. am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Verkauf umfasst 8.500 landesweite Vignetten, 13.000 Vignetten für bestimmte Komitate und 1.500 Vignetten, die auf die Autobahn M1 beschränkt sind.