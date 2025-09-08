Herbstsaison auf dem Balaton hat begonnen

Vom 8. September bis zum 26. Oktober verkehren die Linienschiffe auf dem Balaton gemäß Herbstfahrplan, jedoch in geringerer Frequenz, wie die Balatoni Hajózási Zrt. auf ihrer Website mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Auf den beiden Hauptstrecken Fonyód-Badacsony und Siófok-Tihany-Balatonfüred verkehren die Schiffe bis zum 28. September noch täglich, danach nur noch samstags und sonntags sowie am langen Wochenende vom 23. bis 26. Oktober. An Wochenenden und am langen Wochenende verkehren weiterhin Linienschiffe von den Häfen Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonboglár, Balatonmáriafürdő, Balatongyörök, Szigliget und Révfülöp. Die Fähren verkehren weiterhin alle 30 Minuten, von Szántód zwischen 7:00 und 21:00 Uhr und von Tihany zwischen 7:15 und 21:15 Uhr.