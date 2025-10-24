Ersatzbusse verkehren zwischen Balatonmáriafürdö und Balatonszentgyörgy

In der Nacht zum Freitag hat ein umgestürzter Baum die Oberleitung zwischen Balatonmáriafürdő und Balatonszentgyörgy beschädigt, weshalb voraussichtlich bis zum Nachmittag keine Züge zwischen den beiden Orten verkehren werden, teilte Mávinform der Nachrichtenagentur MTI mit. Es wurde mitgeteilt, dass Reisende auf der Südbalaton-Strecke mit längeren Fahrzeiten rechnen müssen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



In ihrer Mitteilung wurden die Änderungen wie folgt detailliert beschrieben: Anstelle des Tópart IC von Nagykanizsa nach Budapest kann man von Balatonszentgyörgy nach Balatonmáriafürdő mit den Ersatzbussen des Balaton IC, die eine Stunde später fahren, und dann von Balatonmáriafürdő nach Budapest mit dem Balaton IC reisen. Anstelle der Balaton IC-Züge und Personenzüge verkehren zwischen Keszthely und Balatonmáriafürdő Ersatzbusse. Ebenso verkehren zwischen Balatonfenyves und Balatonszentgyörgy Ersatzbusse anstelle der Fenyves-Schnellzüge.