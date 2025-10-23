Linienschiffe auf dem Balaton fahren noch

Am langen Wochenende vom 23. bis 26. Oktober sowie am ersten Wochenende im November verkehren die Linienschiffe auf dem Balaton noch auf den beiden Hauptstrecken Fonyód-Badacsony und Siófok-Balatonfüred-Tihany, wie die Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) mitteilt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Ausflugsschiffe der Reederei fahren während der Herbstferien täglich um 11:00, 12:30, 14:00 und 15:30 Uhr sowie samstags und sonntags um 15:00 Uhr von Badacsony aus. Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren können mit einem Kajla-Ausweis und einem Schülerausweis kostenlos mit den Linienschiffen auf dem Balaton fahren. Informationen zum Fahrplan finden Sie auf der Website www.bahart.hu. Die Balaton-Fähre verkehrt von Szántód aus zwischen 7:00 und 19:00 Uhr und von Tihanyrév aus zwischen 7:15 und 19:15 Uhr im Halbstundentakt. Die Fahrzeit beträgt 8 Minuten.