Die Ungarn gewannen vier Goldmedaillen bei Europas größtem Berufswettbewerb, der EuroSkills Herning 2025-Meisterschaft, teilte die Ungarische Handels- und Industriekammer (MKIK) am Samstagabend in einer Erklärung gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mit.

Dem Dokument zufolge gewannen der Softwareentwickler Kornél Stefán, der Webentwickler Olivér Mrakovics, das IT-Systemadministrator-Duo Tamás Simon und Gergő Téringer und das Industrie 4.0-Duo Sándor Császi und Roland Izsó Goldmedaillen. Unter den mit Hilfe der MKIK vorbereiteten ungarischen Teilnehmern gewann der Softwareentwickler Kornél Stefán mit einer Goldmedaille und der höchsten Punktzahl von 795 Punkten den Titel „Bester des Landes”. Das ungarische Team sammelte zwei weitere Silber- und fünf Bronzemedaillen. Dies ist eines der besten Ergebnisse Ungarns in der Geschichte des Wettbewerbs. Nie zuvor haben junge Ungarn eine ganze Berufsgruppe gewonnen, 2025 war dies die Informatik, fügten sie hinzu.

Die Silbermedaille gewannen der Friseur Lajos Kovács und das Industrie-Robotik-Duo Márk Liszi und Bence János Kápolnás, die Bronzemedaille das Mechatronik-Duo Ádám Fürj und Gergő Nagy, die Floristin Henrietta Sutus, Bence Tánczos, Kfz-Mechaniker, das Duo Balázs Ernő Bartl und Ádám Kampel, Landschaftsgärtner, sowie Amy Anne Funnell, Grafikerin, in Herning. Neben ihnen erhielten auch der Maler und Dekorationsmaler Gergő Németh, der Wasser-, Gas- und Heizungsinstallateur Balázs Vörös, die Kosmetikerin Eszter Hegyi, der Elektriker Péter Losonczi und der Tischler Martin Mihálicz eine Auszeichnung für herausragende Leistungen. Weitere Mitglieder des Teams waren Mátyás Eszlinger, Zimmermann (6. Platz), Anna Mária Szőke, Bäckerin (9. Platz), Balázs Zsolt Balogh, Trockenbauer (7. Platz), Berta Horváth, Kellnerin (17. Platz), und Mihály Martin Meister, Koch (22. Platz), fügten sie hinzu.

Bei der zum neunten Mal stattfindenden Veranstaltung maßen 589 Teilnehmer aus 32 Ländern ihr Können in 38 Berufen, darunter sowohl in den modernsten Industriezweigen als auch in traditionellen Handwerksberufen. Ungarn wurde von einer Auswahl des WorldSkills Hungary-Programms unter der Organisation der MKIK vertreten. Insgesamt traten 26 junge Teilnehmer in 21 Berufen an, die ihre Fähigkeiten und ihre Kreativität unter Beweis stellten, von der Automechanik über die Industrierobotik und Softwareentwicklung bis hin zum Friseurhandwerk und Floristik. Die gewonnenen Gold-, Silber- und Bronzemedaillen sowie die Auszeichnungen für herausragende Leistungen zeigen, dass die ungarische Berufsausbildung und duale Ausbildung auch auf europäischer Ebene wettbewerbsfähig ist und Fachkräfte ausbilden kann, die zu entscheidenden Akteuren der Wirtschaft der Zukunft werden können, heißt es in der Mitteilung.