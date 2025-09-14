Minister warnt davor, den Zugunfall in Nordungarn für Panikmache zu nutzen

Der jüngste Zugunfall in Nordungarn „darf nicht für Panikmache genutzt werden, sollte aber auch nicht heruntergespielt werden“, erklärte der Minister für Bauwesen und Verkehr im Zusammenhang mit einer Entgleisung, die sich am frühen Freitagmorgen in Magyarkút ereignet hatte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



In einem Facebook-Beitrag forderte János Lázár von seinen politischen Gegnern verantwortungsbewusstes Handeln und gab seine „persönliche Garantie“, dass die Angelegenheit mit der gebotenen Ernsthaftigkeit behandelt werde. Der Minister forderte die nationale Eisenbahngesellschaft MÁV auf, eine „gründliche, strenge und ehrliche“ Untersuchung der Einzelheiten des Unfalls durchzuführen, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Lázár verwies auf aktuelle Fotos und Videoaufnahmen von Eisenbahnstrecken, die in den letzten Tagen durch heftige Regenfälle beschädigt wurden, und sagte: „Diese Bilder erfordern in der Tat Antworten, aber diese Antworten sollten ausschließlich von Experten und nicht von Verkehrsanfängern, geschweige denn von politischen Prominenten gegeben werden.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das Netz der MÁV, insbesondere die Nebenstrecken, müsse seit Jahren saniert werden, sagte Lázár. Wo immer es möglich war, habe das Unternehmen mit der Erneuerung der Gleise begonnen, auf anderen Strecken habe man Geschwindigkeitsbegrenzungen eingeführt oder Ersatzbusse eingesetzt, fügte er hinzu. „Wir können Zugeständnisse bei der Geschwindigkeit oder dem Fahrzeugtyp machen … aber wir können keine Zugeständnisse bei der Sicherheit der Fahrgäste machen. Daher ist es falsch und gemein, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die MÁV im Zusammenhang mit der Entgleisung in Magyarkút zu untergraben“, sagte Lázár.