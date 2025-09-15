NAK-FruitVeB: Die Nachfrage nach Tafeltrauben steigt

Nach Angaben der Nationalen Landwirtschaftskammer und der Ungarischen Obst- und Gemüsefachorganisation (FruitVeB) könnte durch die Auswahl geeigneter Sorten, den Einsatz von Anbautechnologien und eine bessere Organisation der Produktion ein Teil der importierten Trauben durch ungarisches Obst ersetzt werden, wie die beiden Fachorganisationen am Montag bekannt gaben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die negativen Auswirkungen des Klimawandels sind für Gartenbaukulturen schwer zu verkraften, aber es gibt Sorten, die Wetterkapriolen etwas besser vertragen. Tafeltrauben können auch im kontinentalen Klima erfolgreich angebaut werden. Durch die späte Blüte wird die Frostperiode im Frühjahr weitgehend vermieden, was in diesem Jahr im Vergleich zu anderen Obstsorten eine größere Erntesicherheit bedeutete. Laut der Übersicht widmen sich die Landwirte in Ungarn weiterhin auf den größten Flächen dem Anbau von Weintrauben. Aufgrund der sich ständig ändernden klimatischen Bedingungen und der steigenden Verbrauchernachfrage könnte jedoch der Anbau von Tafeltrauben weltweit zunehmend an Bedeutung gewinnen. Vor allem der Marktanteil weißer, kernloser Sorten steigt, worauf die Erzeugerländer mit Sortenwechseln und Flächenausweitungen reagieren.

Nach Angaben der NAK und FruitVeB werden derzeit in Ungarn auf einer Fläche von etwa 383 Hektar Tafeltrauben angebaut, wobei die drei wichtigsten Anbaugebiete die Komitate Bács-Kiskun, Heves und Tolna sind. Gleichzeitig wird auch eine größere Menge der Sorten, die als Weintrauben klassifiziert sind, aber auch in gewissem Umfang für den Frischverzehr geeignet sind, für den Verzehr verwendet. Somit beträgt die für den Verzehr bestimmte Rebfläche jährlich etwa 900-1000 Hektar. Vor zehn Jahren lag die jährliche Erntemenge noch bei über 10.000 Tonnen, in den letzten Jahren lag sie jedoch in der Regel bei etwa 4600 Tonnen. Der Inlandsverbrauch beträgt 20.000 bis 25.000 Tonnen und steigt kontinuierlich an, sodass das Land auf erhebliche Importe angewiesen ist. Im Jahr 2024 beliefen sich die Importe von Tafeltrauben auf 15.000 Tonnen.

Derzeit sind 43 staatlich zertifizierte Tafeltraubensorten und zwei Tafeltraubenklone im Nationalen Sortenregister eingetragen. Dank der unterschiedlichen Reifungszeiten der Sorten können wir die Früchte von Juli bis Oktober genießen. In Ungarn sind unter den früh reifenden Sorten Csabagyöngye, die Königin der Weinberge Muskateller und Saszlák (Chasselas) beliebt, unter den mittelreifenden Sorten Pölöskei Muskateller, Attila, Pannónia Kincse und unter den spätreifenden Sorten Hamburger Muskateller, Afuz Ali und Moldova, wie aus der Übersicht hervorgeht.

Die ungarischen Tafeltrauben sind derzeit nur als Sortimentsergänzung auf dem heimischen Markt vertreten. „Die Marktpreise werden von Ländern diktiert, die viel größere Mengen an Tafeltrauben produzieren als unser Land und aus denen der Großteil der Importe stammt – Italien, Spanien, Griechenland, Ägypten, Indien –, wir können nur dann konkurrieren, wenn unsere Anbaufläche deutlich wächst und sich unsere Effizienz (spezifische Erträge) und unsere Sortenstruktur deutlich verbessern. Ein weiteres ernstes Problem für den Sektor ist der Mangel an Arbeitskräften, die in einer schwer zu mechanisierenden Kultur unverzichtbar sind“, so das Fazit der Analyse. Darüber hinaus stellt die Goldgelbfäule der Trauben die Erzeuger vor Herausforderungen, da die Krankheit bereits in 13 Komitaten auftritt. Die Eindämmung der Ausbreitung des Erregers könnte die Zukunft des heimischen Weinbaus sichern. Die Grundlage für den Schutz vor dem die Krankheit verursachenden Phytoplasma ist die Prävention, bei der neben der Verwendung von gesundem Vermehrungsmaterial auch der regelmäßige und gezielte Schutz vor Vektoren eine wichtige Rolle spielt, warnen die Experten.