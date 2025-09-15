Cannabisplantage im Hof eines Hauses in Érd entdeckt

Die Polizei hat im Hof eines Hauses in Érd eine Cannabisplantage mit mehr als 300 Pflanzen entdeckt, wie die Polizeibehörde des Komitats Pest am Montag auf der Website police.hu mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie schrieben, dass sie die Plantage im hinteren Teil des Grundstücks eines 47-jährigen Mannes in einem Keller entdeckt hätten: 328 Pflanzen und 32 Stecklinge wurden beschlagnahmt. Der hinzugezogene Gerichtsbotaniker stellte fest, dass es sich bei den Pflanzen um Drogenrohstoffe handelt. Bei der Durchsuchung des Hauses und des Kellers wurden die industriellen Ventilatoren, Lampen und Belüftungssysteme gefunden, die der Mann für den Anbau verwendet hatte, aber die Polizei fand auch größere Mengen teilweise verarbeiteter Pflanzen. Der Mann wurde vor Ort festgenommen und vorgeführt, wobei ein Drogentest den Wirkstoff Cannabis in seinem Körper nachwies. Er wurde in Gewahrsam genommen, als Verdächtiger verhört und anschließend wurde seine Verhaftung beantragt, die vom Gericht angeordnet wurde, heißt es in der Mitteilung.