Umsatz der MVM-Gruppe ist im ersten Halbjahr leicht zurückgegangen

Die MVM-Gruppe erzielte in den ersten sechs Monaten dieses Jahres einen konsolidierten Umsatz von 2015 Milliarden Forint, nach 2156 Milliarden Forint im ersten Halbjahr des Vorjahres, und erzielte einen Gewinn nach Steuern von 221,8 Milliarden Forint, nachdem im gleichen Zeitraum des Vorjahres ein Gewinn von 222,0 Milliarden Forint erzielt worden war, wie das Unternehmen am Montag auf der Website der Budapester Wertpapierbörse (BÉT) bekannt gab – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut dem Halbjahresbericht des Unternehmens stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 450 Milliarden Forint im ersten Halbjahr des Vorjahres auf 478 Milliarden Forint. Die Einnahmen aus der Speicherung und dem Verkauf von Erdgas sind in der Winterheizperiode höher, und die jährlichen Spitzenlasten des Stromnetzes treten in der Regel im Winter auf, aber die Nutzung von Klimaanlagen führt bereits im Sommer zu einem steigenden Stromverbrauch. Die Auswirkungen der Saisonalität müssen bei der Analyse der Halbjahresfinanzinformationen berücksichtigt werden, hieß es.

Die anhaltenden Handels- und geopolitischen Spannungen führten auch im ersten Halbjahr 2025 zu einem unsicheren weltwirtschaftlichen Umfeld. Die Bedingungen und die zu erwartenden realwirtschaftlichen Auswirkungen der abgeschlossenen und geplanten Zollabkommen unterscheiden sich je nach Region erheblich, wobei die Auswirkungen auf Ungarn ungewiss, aber eher negativ sind, betonten sie. Die schleppende Konjunktur in Europa hat auch die Aussichten für Ungarn getrübt, da sich aufgrund der Handelsabhängigkeit des Landes und seiner tiefen Verankerung in der globalen Lieferkette die Exportmöglichkeiten verringert haben, heißt es in dem Bericht.

Die MVM-Gruppe verfügt über bedeutende Vermögenswerte und Positionen in fast allen Bereichen der Energiewertschöpfungskette und ist neben Ungarn auch in anderen Ländern der Region, vor allem in der Tschechischen Republik, tätig. Seit dem 30. August 2024 hat sie ihre Aktivitäten um die Kohlenwasserstoffförderung in Aserbaidschan erweitert. Die Gruppe versorgt den gesamten inländischen Markt für Erdgas und Strom, vor allem Privatkunden.