Auswandern nach Ungarn – Die Facebook-Gruppe, die dein neues Leben leichter macht

Du hast den Entschluss gefasst, nach Ungarn auszuwandern. Vielleicht bist du schon angekommen – mit vielen Fragen im Gepäck. Wie läuft das mit der Rente? Wo finde ich medizinische Versorgung, die mir Sicherheit gibt? Welche Regionen sind ruhig, gut angebunden und ideal für den Ruhestand? Und wie funktioniert das mit der Wohnsitzkarte oder der Auto-Ummeldung?





Genau hier setzt die Facebook-Gruppe auswandern nach Ungarn an. Seit ihrer Gründung am 17. Oktober 2021 hat sie sich zu einem freundlichen Netzwerk für Menschen, die nach Ungarn auswandern entwickelt – mit über 15.000 Mitgliedern, die sich gegenseitig unterstützen, Erfahrungen teilen und den Alltag gemeinsam meistern.

Hilfe zur Selbsthilfe – unabhängig, praxisnah, menschlich

Die Gruppe ist keine Dienstleistungsplattform, sondern ein Ort, an dem du echte Hilfe bekommst – von Menschen, die selbst ausgewandert sind und ihre Erfahrungen weitergeben. Ob es um die Beantragung der Lakcímkártya, die Ummeldung deines Fahrzeugs, die Rentenübertragung oder die medizinische Versorgung geht: Du findest hier keine fertigen Angebote, sondern praktische Tipps, die dich selbst befähigen.

Denn wer Dinge eigenständig erledigt, spart nicht nur Geld – sondern gewinnt Selbstvertrauen und Unabhängigkeit. Das Motto der Gruppe bringt es auf den Punkt: „Irgendjemand weiß es immer.“

Alltag in Ungarn:

Was Auswanderer wirklich wissen wollen

Rente in Ungarn – was ist zu beachten?

Medizinische Versorgung – wo gibt es deutschsprachige Ärzte?

Wohngegenden für Ruheständler – ruhig, sicher, gut angebunden

Auto ummelden – Ablauf, Kosten, Tipps

Wohnsitzkarte (Lakcímkártya) – Beantragung und Bedeutung

Die Antworten kommen oft innerhalb weniger Stunden – von Mitgliedern, die ähnliche Wege gegangen sind. Die Gruppe funktioniert wie ein kollektives Wissensarchiv, das täglich wächst und sich weiterentwickelt.

Keine Immobilieninserate – aber eine starke Partnergruppe

Immobilienanzeigen sind in der Hauptgruppe nicht erlaubt. Wer dennoch Unterstützung beim Hauskauf sucht, wird an die Partnergruppe Haus kaufen in Ungarn verwiesen – eine Plattform speziell für Angebote, Empfehlungen und Fragen rund um Immobilien.

Kostenloses Gruppen-eBook – Wissen zum Mitnehmen

Als besonderen Service bietet die Gruppe ein kostenloses eBook mit den wichtigsten Infos rund ums Auswandern nach Ungarn – kompakt, verständlich und ohne Registrierung direkt herunterladbar. Es enthält praktische Hinweise, Erfahrungswerte und Links zu weiterführenden Ressourcen.

Mitmachen, mitdiskutieren, mitgestalten

Die Gruppe ist öffentlich sichtbar und kann direkt über Facebook aufgerufen werden: auswandern nach Ungarn

Ob du gerade erst überlegst, nach Ungarn auszuwandern, oder schon mitten im neuen Leben stehst – hier findest du nicht nur Antworten, sondern auch eine Gemeinschaft, die dich auf Augenhöhe begleitet. Die Gruppe ist kein Dienstleister, sondern ein Ort, an dem Menschen sich gegenseitig stärken, inspirieren und weiterbringen.

Miteinander statt Gegeneinander – Raum für Austausch, der gut tut

Was die Gruppe besonders macht, ist der Ton: freundlich, hilfsbereit und respektvoll. Damit das so bleibt, achten wir gemeinsam darauf, dass Diskussionen nicht in politische oder polarisierende Richtungen abdriften. Es geht hier um praktische Fragen, ehrliche Erfahrungen und gegenseitige Unterstützung – nicht um Meinungen, die spalten.

Werbung ist ausschließlich für geprüfte Partnerseiten erlaubt – und muss vorab mit einem Admin abgestimmt werden. So bleibt der Fokus klar, die Inhalte hilfreich und die Gruppe frei von kommerzieller Beliebigkeit.

Schriftliche Kontaktmöglichkeiten

Für Fragen, Anliegen oder Vorschläge stehen die Admins gern zur Verfügung – ausschließlich auf schriftlichem Weg:

WhatsApp (bitte schriftlich): +49 (0) 151 11153614

+49 (0) 151 11153614 E-Mail: team@virtuelle-assistenten.eu

Text & Fotos: Marion Schanné