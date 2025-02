Auswandern nach Ungarn – gemeinsam geht es einfacher

Für das Auswandern aus dem Heimatland gibt es vielfältige Gründe. Die meisten Auswanderer machen sich ihre Entscheidung nicht leicht, denn neben den Reizen und positiven Seiten des Sehnsuchtslandes gibt es in Abhängigkeit der eigenen Lebenslage noch viele weitere Dinge zu beachten. In einer solchen Situation ist es sehr hilfreich, wenn den Auswanderern vertrauenswürdige Personen zur Seite stehen, die sich im (noch) fremden Land auskennen und die dortige Sprache sprechen. Elisabeth Werner aus dem Komitat Somogy ist eine sehr freundliche, mehrsprachige Frau, die ihren Klienten genau diese Hilfe und Unterstützung anbietet.

Liebe Frau Werner, Sie haben vor ein paar Jahren für deutschsprachige Auswanderer und bereits in ganz Ungarn lebende deutschsprachige Einwohner eine Beratungsagentur gegründet. Wie können Sie Neuankömmlingen in Ungarn helfen?

Generell versuche ich, den deutschsprachigen Einwohnern hier das Leben zu erleichtern, denn die meisten von ihnen sprechen (noch) nicht ungarisch. Der Umzug in ein anderes Land konfrontiert die Auswanderer mit rechtlichen und bürokratischen Angelegenheiten, wie Aufenthaltserlaubnis, Meldepflicht, Steuern, Krankenversicherung, Bankkontoeröffnung, Versicherungen für Auto, Haus u.a., wenn Kinder dabei sind, auch Kindergarten- und Schulfragen. In all diesen Angelegenheiten bin ich am Anfang und auch später gern behilflich und kümmere mich um die Anmeldung bei der Einwanderungsbehörde und in der Gemeinde, die Einholung der Wohnkarte, Anmeldung bei der Krankenkasse, Kfz-Ummeldungen, aber auch um die Ummeldungen von Versorgern, wie Strom, Wasser, Gas usw. Ich erledige diese Schritte (mit Vollmacht) allein, begleite meine Kunden auf Wunsch auch gern zu Terminen, die sie wegen Sprachbarrieren nur ungern alleine wahrnehmen wollen.

Oftmals tauchen Fragen erst dann auf, wenn man schon umgezogen ist, einiges im neuen Land kennengelernt hat und feststellen musste, dass nicht alles so läuft, wie man es bisher kannte. Nicht immer werden Absprachen eingehalten, im Ausland nimmt man auch oft die Pünktlichkeit nicht so genau. Wie können Sie da helfen?

Ich bin Deutsche, lebe seit 2009 in Ungarn, habe hier die Schule besucht und spreche die ungarische Sprache auf muttersprachlichem Niveau. Ungarisch in Wort und Schrift ist kein Problem. Deshalb kann ich auch in dieser Sprache recherchieren, Termine machen und bei Behörden, Gemeinden, Banken, Baufirmen usw. dolmetschen. Da ich bereits als Kind nach Ungarn kam, bin ich darüber hinaus auch mit den ungarischen „Eigenheiten“ vertraut und kann mich darauf einstellen. Andererseits ist die gute alte „deutsche Pünktlichkeit und Präzision“ in meinen Genen verankert.

Im neuen Land ist es zum Wohlfühlen neben organisatorischen Fragen auch wichtig, soziale Netzwerke aufzubauen. Was empfehlen Sie Ihren Kunden?

Ich empfehle ihnen, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und auf Menschen zuzugehen, denn bei gutem Willen kann man sich auch ohne große Sprachkenntnisse, wie man so schön sagt, mit Händen und Füßen verständigen. Wenn es gewünscht wird, mache ich Neuankömmlinge auf Programme und Veranstaltungen in ihrem Umfeld, auf Sprachkurse und Treffs von Auswanderern aufmerksam. In Gesprächen gebe ich gern auch weiterführende Informationen, damit die Neuankömmlinge sich so schnell wie möglich sicher und selbstbewusst bewegen können.

Wie kann man Sie erreichen und mit Ihnen Kontakt aufnehmen?

Ich wohne in der Nähe von Marcali, unweit des Balatons. Mein Gewerbe ist auf meine Privatadresse angemeldet, da ich – dank der guten Vernetzung der ungarischen Behörden – 90 % aller Arbeiten vom Büro aus erledigen kann. Interessenten können meine Dienstleistungen und aktuellen Preise auf meiner Homepage einsehen. Kontaktieren kann man mich über das Kontaktformular auf meiner Homepage, direkt per Mail oder natürlich auch telefonisch. Sollten Interessenten gerade frisch in Ungarn angekommen sein und erstmal ein rein informatives Beratungsgespräch wünschen, ist dies natürlich auch machbar.

Vielen Dank für das Gespräch. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer so wichtigen Arbeit.

Auswandern-Ungarn

Elisabeth Werner

Mobil: 0036 (30) 287-3419, Mo-Fr von 8-18 Uhr, Sa von 9-12 Uhr

Web: https://auswandern-ungarn.hu

E-Mail: sachbearbeitungungarn@gmail.com