Ein kleines Dorf in Zala hat in Amerika den „Oscar“ der Festivals gewonnen

Das Örvényesvölgy Festival gewann in seiner Kategorie den Hauptpreis beim Wettbewerb der International Festivals & Events Association (IFEA) in Palm Springs, USA, wie die Organisatoren der Veranstaltung in Zalacsány mitteilten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Zu den Preisträgern gehörten in diesem Jahr unter anderem das Vivid Sydney Festival (Australien), Memphis in May und das Pasadena Tournament of Roses (Vereinigte Staaten), das Púca Festival (Irland) und die Bangkok Art Biennale (Thailand). Das Festival des kleinen Dorfes mit knapp tausend Einwohnern im Komitat Zala gewann den Hauptpreis in der Kategorie mit einem Budget zwischen 50.000 und 500.000 Dollar. Der IFEA/Haas & Wilkerson Grand Pinnacle Award ist eine renommierte Auszeichnung der Festival- und Veranstaltungsbranche, die weltweit Innovation, professionelle Exzellenz und die Vermittlung kultureller Werte würdigt, heißt es in der Pressemitteilung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Auf der internationalen Konferenz im Anschluss an die Preisverleihung konnten die Organisatoren des Festivals in Zala neben den Organisatoren des Coachella-Festivals und führenden Mitarbeitern der Walt Disney Company vorstellen, wie sie auf Marktbasis und derzeit noch ohne Sponsoren ein erfolgreiches Festival aus den Ticketeinnahmen aufgebaut haben, berichteten Tamás Badacsonyi und Nikoletta Badacsonyi-Kovács, die Gründer und Hauptorganisatoren des Festivals.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das Örvényesvölgy Festival findet seit 2018 inmitten der Wälder und Hügel von Zala statt. Die Veranstaltung bringt nationale und internationale Stars der hochwertigen Unterhaltungsmusik, des Soul, Blues und Jazz in die Natur und legt dabei besonderen Wert auf Nachhaltigkeit, Gemeinschaftsbildung und die Präsentation lokaler Werte. Zuletzt war das Festival 2024 Schauplatz des ersten Konzerts von Matteo Bocelli in Ungarn, bei dem der weltberühmte Sänger mit einem Symphonieorchester vor Publikum auftrat. Aufgrund einer Erkrankung fiel das Festival in diesem Jahr aus, aber 2026 erwarten die Besucher wieder neue Star-Acts, darunter der Sänger der Lighthouse Family, Tunde Baiyewu. Nach Verhandlungen in London, Los Angeles und Las Vegas werden die Organisatoren noch in diesem Jahr weitere Acts bekannt geben, heißt es in der Mitteilung.