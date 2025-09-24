EuroVelo-Konferenz 2025 beginnt in Balatonfüred

Vom 24. bis 26. September ist Balatonfüred Gastgeber der EuroVelo- und Radtourismuskonferenz 2025, dem wichtigsten Fachtreffen für Radtourismus auf dem Kontinent. Zu der dreitägigen Veranstaltung kommen 350 Teilnehmer aus 31 Ländern: Tourismusfachleute, politische Entscheidungsträger, Beherbergungsbetriebe, Reiseveranstalter und Vertreter von Organisationen, die an der Entwicklung des Fahrradtourismus interessiert sind – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Das zentrale Thema der Konferenz ist Nachhaltigkeit: Wie kann der Fahrradtourismus langfristig aus wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Sicht funktionieren, wie kann er den lokalen Gemeinschaften dienen und wie kann er zur Umgestaltung des Tourismus der Zukunft beitragen? Ziel der Veranstaltung ist es, dass die internationale Fachwelt gemeinsam über die Herausforderungen und Möglichkeiten nachdenkt und bewährte Verfahren austauscht. Am ersten Tag diskutieren die internationalen Koordinatoren von EuroVelo die wichtigsten Fragen zur Entwicklung des Netzwerks, bevor am Donnerstag, dem 25. September, die offizielle Eröffnung stattfindet.

Die Eröffnung erfolgt auf ungarischer Seite durch Tibor Navracsics, Minister für öffentliche Verwaltung und Regionalentwicklung, und Máriusz Révész, Staatssekretär für aktives Ungarn, sowie auf internationaler Seite durch Henk Swartouw, Präsident der European Cyclists‘ Federation. Während der mehrtägigen Fachveranstaltung werden Plenarvorträge, Podiumsdiskussionen, Workshops und Exkursionen den Erfahrungsaustausch fördern.

In seinem Eröffnungsvortrag wird Máriusz Révész wichtige Ankündigungen zu den Entwicklungen im heimischen Radtourismus machen. Die Konferenz richtet sich nicht nur an Fachleute aus dem Radtourismusbereich, sondern an alle Akteure, die sich für die Zukunft des Tourismus engagieren.