László Bódis: Nacht der Forscher zeigt, dass die ungarische Wissenschaft hervorragend ist

Die Programmreihe „Nacht der Forscher” hat es sich zur Aufgabe gemacht, zu zeigen, dass die ungarischen Forschungsinstitute und Universitäten hervorragende Arbeit leisten und junge Menschen dazu zu ermutigen, eine Karriere in der Forschung einzuschlagen, sagte der stellvertretende Staatssekretär für Innovation des Ministeriums für Kultur und Innovation (KIM) am Donnerstag in der Sendung des Fernsehsenders M1 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

László Bódis erklärte, dass Ungarn weltweit den 11. Platz in Bezug auf die Anzahl der Nobelpreisträger pro Kopf einnimmt, aber „wir sind nicht nur stolz auf unsere Nobelpreisträger”, sondern auch auf diejenigen Innovatoren, die nicht unbedingt mit tiefgreifenden wissenschaftlichen Errungenschaften, sondern mit der Erfindung von Geräten, die uns im Alltag helfen, auf sich aufmerksam gemacht haben. Darauf konzentriert sich auch die Science Expo, die vom 28. bis 30. Oktober im Millenáris stattfindet und die Akteure des ungarischen Wissenschaftslebens, die ungarischen Universitäten, Forschungsinstitute und deren Ergebnisse vorstellt, merkte er an.

Der stellvertretende Staatssekretär erklärte, dass das Programm „Wissenschaftsbotschafter” Teil des Jahres der ungarischen Wissenschaft ist, das anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Gründung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften ausgerufen wurde. Im Rahmen dieses Programms wurden 12 talentierte junge Menschen gebeten, als Botschafter der Wissenschaft zu fungieren, die ungarische Wissenschaft und Innovation unter jungen Menschen zu fördern und ihre Kollegen zu ermutigen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Am Freitag und Samstag finden im Rahmen der Nacht der Forscher 2400 Veranstaltungen statt, an denen auch einige der Botschafter der ungarischen Wissenschaft teilnehmen werden. Die Veranstaltungen befassen sich mit Themen wie Weltraumforschung und der Transformation menschlicher Zellen, aber neben spannenden Vorträgen und Experimenten stehen auch Diskussionen auf dem Programm, die das Interesse junger Menschen für einen bestimmten Bereich wecken sollen, teilte er mit.

László Bódis bewertete die vom 10. bis 19. September veranstaltete Ungarische Innovationswoche (Hungarian Innovation Week) und sagte, dass zu der 2024 mit dem Ziel der Traditionsgründung ins Leben gerufenen Veranstaltungsreihe, die die Innovations- und Wissenschaftsveranstaltungen des Herbstes zusammenfasst, nach 10 Veranstaltungen im letzten Jahr in diesem Jahr 30 Veranstaltungen hinzukamen und die Zahl der Teilnehmer 10.000 überstieg. Zu den Veranstaltungen kamen zahlreiche ausländische Referenten und Teilnehmer, was wichtig ist, weil man die ungarische Forschung und ihre Erfolge nicht nur in Ungarn, sondern auch im Ausland präsentieren möchte, sagte er. Der stellvertretende Staatssekretär hob unter den Programmen diejenigen hervor, die sich mit den zukünftigen Veränderungen in der Automobil- und Verteidigungsindustrie befassten, sowie das Symposium des ungarischen Forschungsnetzwerks HUN-REN zum Thema „Gesundes Leben”, das sich mit der Frage befasste, wie man möglichst lange und gesund leben kann.