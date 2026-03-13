Neun weitere Otthon Start-Projekte erhalten „Prioritätsstatus“

Neun weitere Wohnbauprojekte, die für Otthon Start-Kredite für Erstkäufer in Frage kommen, wurden in einem Regierungsbeschluss als „Prioritätsprojekte“ ausgewiesen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einem Beitrag auf Facebook erklärte Staatssekretär Miklós Panyi, dass die Projekte 3.400 Wohnungen umfassen, die für den Kredit in Frage kommen: 3.000 in der Hauptstadt und 400 in Debrecen, der zweitgrößten Stadt Ungarns. Mittlerweile seien 23 Projekte als „vorrangig” eingestuft worden, fügte er hinzu. Bauträger, die Projekte mit Wohnungen planen, die für den Otthon Start-Kredit in Frage kommen, können die Einstufung als vorrangig beantragen, wodurch sich die Verwaltungsverfahren beschleunigen. Die Regierung geht davon aus, dass mit dem Otthon Start-Programm innerhalb von fünf Jahren der Bau von über 50.000 Wohnungen gefördert werden kann, so Panyi. Diese Projekte hätten einen Wert von rund 4.500 Milliarden HUF und würden mehrere tausend Arbeitsplätze schaffen, fügte er hinzu.