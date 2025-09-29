6. Bildungsmesse an der Audi Hungaria Deutsche Schule Györ

Information, Inspiration, Orientierungshilfe

Die Győrer Bildungseinrichtung bietet jährlich die Veranstaltung an, in deren Rahmen interessierte Schüler, die vor der Berufs- und Studienwahl stehen, von namhaften Ausstellern aus dem In- und Ausland quasi aus erster Hand wertvolle Informationen bezüglich Berufs- und Studienwahl erhalten.





Die ungarische Schulleiterin Katalin Tálos betonte in ihrer Begrüßungsansprache die Bedeutung der Messe, die ein Forum bietet, wo Aussteller und Schüler die Gelegenheit nutzen können, miteinander ins Gespräch zu kommen. An der diesjährigen Bildungsmesse stellten sich an die 30 Hochschulen, Universitäten und Unternehmen – sowohl aus Ungarn als auch aus dem deutschsprachigen Ausland – den Fragen der Schüler. Die meisten Aussteller boten auch Vorträge und Präsentationen an, um den Jugendlichen ein umfassendes Bild von Ausbildungs- und Karriereprogrammen zu geben. Einige ausländische Aussteller waren Online zugeschaltet, auch dieses Format wurde von den jungen Leuten gerne genutzt.

Neben der eigenen Schülerschaft kamen zahlreiche Schüler, auch ganze Schulklassen, aus verschiedenen Schulen der Stadt, um sich über Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Die Stände der namhaften Universitäten Ungarns, wie ELTE, Corvinus, PTE, aber auch Österreichs und Deutschlands waren allesamt gut besucht, aber auch die Vertretungen von Audi Hungaria, BOS und KACO erfreuten sich regen Interesses. Letztere sind bedeutende Partnerunternehmen der schulinternen dualen Berufsausbildung und engagieren sich auf dem Gebiet der praktischen Ausbildung der zukünftigen „Fremdsprachigen Industriekaufleute“. Ende des vergangenen Schuljahres legte bereits der siebte Abschlussjahrgang erfolgreich seine Prüfungen ab.

Die wachsende Beliebtheit und der stetige Anstieg sowohl der Aussteller- als auch Besucherzahlen beweisen die fundierte Organisation der Berufs- und Bildungsmesse, die nun schon auf die Erfahrung von insgesamt sechs Veranstaltungen zurückblicken kann. Aufgrund der positiven Rückmeldungen, der wertvollen Anregungen und des regelmäßigen Monitorings von Seiten des Studienberatungsteams der Schule wird die Veranstaltung immer wieder den Anliegen und Bedürfnissen sowohl der Aussteller als auch der vor der Berufs- und Studienwahl stehenden jungen Menschen angepasst. Auf diese Weise ist die Veranstaltung stets auf dem neuesten Stand und wird auch in Zukunft ein umfassendes Informationsangebot präsentieren.

Weitere Informationen über die Audi Hungaria Deutsche Schule Győr:

https://audischule.hu