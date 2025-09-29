18. Nationales Pferderennen von Szilvásvárad

Das diesjährige „Nemzeti Vágta – Nationale Pferderennen” im Lipizzaner-Reitzentrum von Szilvásvárad findet am 3., 4. und 5. Oktober 2025 statt. Das Rennen gilt mit den mehr als 100 teilnehmenden Reitern als das größte Amateur-Reitturnier in Mittelosteuropa.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Dabei werden neben den Nationalen Reitwettbewerben unter anderem auch folgende Wettbewerbe ausgetragen: der kombinierte Wettkampf „Reite, springe, fahre!“ im Springreiten und Gespannfahren um den Preis von KB Autoteam, Kutschenwettbewerb, Huszárgyerek Vágta – Kinder-Husarenrennen, Rennen der Kishuszár Vágta – Junghusarenrennen und es sind wieder die atemberaubenden Darbietungen der Teufelsreiter von Győr zu bewundern.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Das Herdetreiben mit den Lipizzanern von Szilvásvárad bildet einen besonderen Höhepunkt des Rahmenprogramms. Es zeigt die Schönheit und Kraft der Pferde sowie das Zusammenspiel von Mensch und Tier. Neu im Programm ist ein traditioneller Husarenwettbewerb.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Die Finalrennen der Nemzeti Vágta beginnen am Sonntag um 15 Uhr. Solange der Vorrat reicht, können Eintrittskarten für die Veranstaltungen über die Website im Voraus und noch während der Veranstaltung im Lipizzaner-Reitzentrum von Szilvásvárad erworben werden – https://vagta.hu.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Programm:
Freitag, 3. Oktober – Internationale Polizei-Reitwettkämpfe
- 13:15 – Einlass
- 14:00-16:00 – 1. Runde: simultaner Geschwindigkeitswettbewerb
- 16:00-20:00 – 2. Runde: Geschicklichkeitswettbewerb, Hindernisparcours, Schießen, Feuer-Sprung
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Samstag, 4. Oktober
- 11:30 – Einlass
- 12:00-12:20 – Feierliche Eröffnung und Schwur der Reiter
- 12:30-13:00 – Kishuszár Vágta 1.–3. Vorlauf
- 13:10-13:40 – Kishuszár Vágta 4.–6. Vorlauf
- 13:50-14:20 – Huszárgyerek Vágta 1.–4. Vorlauf
- 14:20-15:05 – Nemzeti Vágta 1.–3. Vorläufe
- 15:10-15:40 – Nemzeti Vágta 4.–5. Vorläufe
- 15:40-15:50 – Kutschenrennen (Fogatvágta) 1. Vorlauf
- 15:55-16:40 – Nemzeti Vágta 6.–8. Vorläufe
- 16:45-17:15 – Nemzeti Vágta 9.–10. Vorläufe
- 17:15-17:25 – Kutschenrennen (Fogatvágta) 2. Vorlauf
- 17:30-18:15 – Nemzeti Vágta 11.–13. Vorläufe
- 18:20-18:50 – Nemzeti Vágta 14.–15. Vorläufe
- 18:50-19:00 – Kutschenrennen (Fogatvágta) 3. Vorlauf
- 19:00-19:20 – Kocsitoló-Wettbewerb (Wagenwettbewerb) 1.–2. Vorläufe
- 19:20-19:40 – Darbietung der Győrer Teufelsreiter (Győri Ördöglovasok)
- 20:00 – Herdetreiben/Meneshajtás – mit dem Lipizzaner-Gestüt von Szilvásvárad
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Sonntag, 5. Oktober 2025 – Finaltag & Entscheidungen
- 09:00 – Einlass
- 09:30-10:00 – Kishuszár Vágta 1.–3. Zwischenläufe (Halbfinale)
- 10:10-10:40 – Nemzeti Vágta 1.–2. Zwischenläufe (Halbfinale)
- 10:50-11:20 – Nemzeti Vágta 3.–4. Zwischenläufe (Halbfinale)
- 11:30-11:45 – Traditioneller Husarenwettbewerb – Vorlauf I.
- 11:45-12:00 – Traditioneller Husarenwettbewerb – Vorlauf II.
- 12:20-12:50 – „Vágtass, ugorj, hajts!“ – kombinierter Spring- und Gespannwettbewerb (KB Autoteam Preis)
- 13:10-13:25 – Kinderreiter-Vorstellung / HaZám Lovasudvar
- 13:25-13:40 – Gömöri Reitverein – Präsentation der Grenzritter (Végvári Vitézek)
- 13:40-14:00 – Ponyreiter, Kinder-Husaren – Präsentation & Rennen
- 14:00-14:10 – Kocsitoló (Wagenwettbewerb) – FINALE
- 14:10-14:25 – Csikós (Reiter der Puszta)-Vorführung, Puszta-5er
- 14:25-14:40 – Historische Schlachtszene (1848–49) – Reenactment
- 14:40-14:55 – Győri Teufelsreiter – Showeinlage
- 15:05-15:20 – Huszárgyerek Vágta – FINALE
- 15:20-15:35 – Internationaler Polizei-Reitwettbewerb – FINALE
- 15:35-15:50 – Kutschenrennen (Fogatvágta) – FINALE
- 15:50-16:05 – Historischer Reitaufmarsch (Történelmi lovasfelvonulás)
- 16:15-16:25 – Traditioneller Husarenwettbewerb – FINALE
- 16:25-16:40 – Kishuszár Vágta – FINALE
- 16:50-17:20 – Nemzet Vágta – GRAND FINALE + Preisverleihung
- 17:30-17:45 – Abschluss – Herdentreiben / Meneshajtás
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.