18. Nationales Pferderennen von Szilvásvárad

Das diesjährige „Nemzeti Vágta – Nationale Pferderennen” im Lipizzaner-Reitzentrum von Szilvásvárad findet am 3., 4. und 5. Oktober 2025 statt. Das Rennen gilt mit den mehr als 100 teilnehmenden Reitern als das größte Amateur-Reitturnier in Mittelosteuropa.

Dabei werden neben den Nationalen Reitwettbewerben unter anderem auch folgende Wettbewerbe ausgetragen: der kombinierte Wettkampf „Reite, springe, fahre!“ im Springreiten und Gespannfahren um den Preis von KB Autoteam, Kutschenwettbewerb, Huszárgyerek Vágta – Kinder-Husarenrennen, Rennen der Kishuszár Vágta – Junghusarenrennen und es sind wieder die atemberaubenden Darbietungen der Teufelsreiter von Győr zu bewundern.

Das Herdetreiben mit den Lipizzanern von Szilvásvárad bildet einen besonderen Höhepunkt des Rahmenprogramms. Es zeigt die Schönheit und Kraft der Pferde sowie das Zusammenspiel von Mensch und Tier. Neu im Programm ist ein traditioneller Husarenwettbewerb.

Die Finalrennen der Nemzeti Vágta beginnen am Sonntag um 15 Uhr. Solange der Vorrat reicht, können Eintrittskarten für die Veranstaltungen über die Website im Voraus und noch während der Veranstaltung im Lipizzaner-Reitzentrum von Szilvásvárad erworben werden – https://vagta.hu.

Programm:

Freitag, 3. Oktober – Internationale Polizei-Reitwettkämpfe

13:15 – Einlass

14:00-16:00 – 1. Runde: simultaner Geschwindigkeitswettbewerb

16:00-20:00 – 2. Runde: Geschicklichkeitswettbewerb, Hindernisparcours, Schießen, Feuer-Sprung

Samstag, 4. Oktober

11:30 – Einlass

12:00-12:20 – Feierliche Eröffnung und Schwur der Reiter

12:30-13:00 – Kishuszár Vágta 1.–3. Vorlauf

13:10-13:40 – Kishuszár Vágta 4.–6. Vorlauf

13:50-14:20 – Huszárgyerek Vágta 1.–4. Vorlauf

14:20-15:05 – Nemzeti Vágta 1.–3. Vorläufe

15:10-15:40 – Nemzeti Vágta 4.–5. Vorläufe

15:40-15:50 – Kutschenrennen (Fogatvágta) 1. Vorlauf

15:55-16:40 – Nemzeti Vágta 6.–8. Vorläufe

16:45-17:15 – Nemzeti Vágta 9.–10. Vorläufe

17:15-17:25 – Kutschenrennen (Fogatvágta) 2. Vorlauf

17:30-18:15 – Nemzeti Vágta 11.–13. Vorläufe

18:20-18:50 – Nemzeti Vágta 14.–15. Vorläufe

18:50-19:00 – Kutschenrennen (Fogatvágta) 3. Vorlauf

19:00-19:20 – Kocsitoló-Wettbewerb (Wagenwettbewerb) 1.–2. Vorläufe

19:20-19:40 – Darbietung der Győrer Teufelsreiter (Győri Ördöglovasok)

20:00 – Herdetreiben/Meneshajtás – mit dem Lipizzaner-Gestüt von Szilvásvárad

Sonntag, 5. Oktober 2025 – Finaltag & Entscheidungen

09:00 – Einlass

09:30-10:00 – Kishuszár Vágta 1.–3. Zwischenläufe (Halbfinale)

10:10-10:40 – Nemzeti Vágta 1.–2. Zwischenläufe (Halbfinale)

10:50-11:20 – Nemzeti Vágta 3.–4. Zwischenläufe (Halbfinale)

11:30-11:45 – Traditioneller Husarenwettbewerb – Vorlauf I.

11:45-12:00 – Traditioneller Husarenwettbewerb – Vorlauf II.

12:20-12:50 – „Vágtass, ugorj, hajts!“ – kombinierter Spring- und Gespannwettbewerb (KB Autoteam Preis)

13:10-13:25 – Kinderreiter-Vorstellung / HaZám Lovasudvar

13:25-13:40 – Gömöri Reitverein – Präsentation der Grenzritter (Végvári Vitézek)

13:40-14:00 – Ponyreiter, Kinder-Husaren – Präsentation & Rennen

14:00-14:10 – Kocsitoló (Wagenwettbewerb) – FINALE

14:10-14:25 – Csikós (Reiter der Puszta)-Vorführung, Puszta-5er

14:25-14:40 – Historische Schlachtszene (1848–49) – Reenactment

14:40-14:55 – Győri Teufelsreiter – Showeinlage

15:05-15:20 – Huszárgyerek Vágta – FINALE

15:20-15:35 – Internationaler Polizei-Reitwettbewerb – FINALE

15:35-15:50 – Kutschenrennen (Fogatvágta) – FINALE

15:50-16:05 – Historischer Reitaufmarsch (Történelmi lovasfelvonulás)

16:15-16:25 – Traditioneller Husarenwettbewerb – FINALE

16:25-16:40 – Kishuszár Vágta – FINALE

16:50-17:20 – Nemzet Vágta – GRAND FINALE + Preisverleihung

17:30-17:45 – Abschluss – Herdentreiben / Meneshajtás