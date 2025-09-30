In Lénárddaróc lag die Temperatur am Dienstagmorgen bei minus 1,8 Grad Celsius

In Lénárddaróc im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén lag die Temperatur am Dienstagmorgen bei minus 1,8 Grad Celsius, „ein weiterer Saisonrekord“, schrieb HungaroMet Zrt. am Dienstag auf seiner Facebook-Seite – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Es wurde angemerkt, dass auch am Montagmorgen in Lénárddaróc mit minus 0,4 Grad Celsius die niedrigste Temperatur gemessen wurde. Laut der zu diesem Beitrag erstellten Infografik war es am Dienstagmorgen in Zabar im Komitat Nógrád mit minus 0,4 Grad Celsius am zweitkältesten. Die morgendliche Temperatur lag im Landesdurchschnitt 2,3 Grad unter dem für diese Jahreszeit üblichen Wert.