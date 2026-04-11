Wetter: Am Samstag wurde der morgendliche Kälterekord gebrochen

Nach vorläufigen Daten wurde am Samstag der nationale Kälterekord am frühen Morgen gebrochen: In Nyírtas im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg sank die Temperatur auf minus 7,4 Grad Celsius – teilte die HungaroMet Zrt. am Samstag auf ihrer Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Es wurde mitgeteilt: Obwohl die Ausdehnung des Frostgebiets aufgrund der Bewölkung geringer war als in den Vortagen, war es nach vorläufigen Angaben am Samstagmorgen dennoch etwas – um 0,2 Grad – kälter als am selben Tag im Jahr 1995 in Salgótarján. Laut der zum Beitrag erstellten Infografik wurde in den frühen Morgenstunden des Samstags in Nyírtas mit minus 7,4 Grad die niedrigste Temperatur gemessen, in Nyírlugos wurden minus 6,8 Grad registriert. Der Wetterdienst wies darauf hin, dass die Temperatur in der Nacht zum Sonntag in weiten Teilen des Landes unter 0 Grad fallen könnte.