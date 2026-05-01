Wetter: Rekord für die niedrigste Temperatur am frühen Morgen wurde am Freitag gebrochen

Auch am Freitag wurde der 82 Jahre alte nationale Kälterekord am frühen Morgen gebrochen: In Nyírtas im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg sank die Temperatur auf minus 5,3 Grad Celsius – schrieb HungaroMet Zrt. am Freitag auf seiner Facebook-Seite – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Dort hieß es: Der Mai begann an vielen Orten mit einem frostigen Morgen, und wie erwartet sank die Temperatur in weiten Teilen des Landes unter 0 Grad. Dazu waren die kalte Luftmasse, der klare Himmel und der schwache Wind sowie der seit Wochen trockene Boden notwendig – so die Anmerkung. In Nyírtas kühlte sich die Luft am Freitagmorgen auf minus 5,3 Grad ab, womit der bisherige Rekord von minus 4,4 Grad, der 1944 in Fügöd gemessen wurde, gebrochen wurde. Auch am Donnerstagmorgen wurde der Kälterekord gebrochen: In Lénárddaróc im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén sank die Temperatur auf minus 5,0 Grad Celsius und brach damit den bisherigen nationalen Kälterekord von minus 4,5 Grad, der 1976 am Kékestető gemessen wurde.