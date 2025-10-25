Spendenwanderungen zugunsten des Budapest100-Festivals

Das KÉK – Zentrum für zeitgenössische Architektur organisiert zwischen dem 8. und 29. November sieben Stadtwanderungen, deren Spenden für die Durchführung des Budapest100-Festivals im nächsten Jahr verwendet werden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut einer Mitteilung des Zentrums führen die sieben Spaziergänge die Teilnehmer an verschiedene Orte der Stadt und durch verschiedene Epochen, wo sie unter anderem die Arbeiter- und Beamtenhäuser der Ganz-Kolonie, die alten Plätze von Pest, das Magnatenviertel von Pest sowie Lágymányos von Gomba bis zum Gellért-Hof (vom Móricz bis zum Kosztolányi-Platz) besichtigen können. Es wird deutlich, wohin der Grüngürtel des Gellértbergs führt, aber es werden auch Spaziergänge zur Margareteninsel unternommen und die Geschichte der Planung von Szentimreváros (Újbuda), die auf dem Reißbrett entstanden ist, wird lebendig. Die Organisatoren finanzieren die Durchführung des Budapest100-Festivals 2026 teilweise aus den Einnahmen der Sponsorenwanderungen im Herbst und Frühjahr. Das Thema des 16. Budapest100-Festivals geben die Organisatoren Anfang Dezember bekannt, heißt es in der Mitteilung.