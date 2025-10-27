Ungarn will Verbindungen zwischen Flughafen und Zentrum von Budapest verbessern

Der ungarische Minister für Bauwesen und Verkehr hat am Montag Pläne zur Verbesserung der Straßen- und Schienenverbindungen zwischen dem Internationalen Flughafen Liszt Ferenc und dem Zentrum von Budapest bekannt gegeben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

János Lázár sagte, dass bis Ende 2028 eine sechsspurige Straße zwischen dem Flughafen Liszt Ferenc und den Innenstadtbezirken der Hauptstadt gebaut werden soll, während eine Schnellbahnverbindung bis 2035 fertiggestellt werden soll, wodurch sich die Fahrzeit auf 15 bis 20 Minuten verkürzen würde. Er fügte hinzu, dass bis 2035 ein drittes Terminal am Flughafen Liszt Ferenc hinzukommen könnte. Lázár bezifferte die Kosten für alle drei Investitionen auf 2,5 Milliarden Euro. Er fügte hinzu, dass sich das Passagieraufkommen am Flughafen bis 2035 voraussichtlich auf 40 Millionen verdoppeln werde.

Wirtschaftsminister Márton Nagy sagte, die Schnellbahnverbindung zum Nyugati Bahnhof werde 3.000 bis 4.000 HUF kosten und damit eine wettbewerbsfähige Alternative zum Taxi darstellen. Er fügte hinzu, dass die Investition im Rahmen eines Konzessionsvertrags getätigt werde, für den eine internationale Ausschreibung durchgeführt werde. Nagy sagte, dass eine zusätzliche 27 km lange Bahnstrecke zwischen dem X. Bezirk von Budapest und der Siedlung Monor am Rande der Hauptstadt gebaut werden könnte. Die 1 Mrd. EUR teure Verbindung würde an das ungarische Hauptschienennetz angeschlossen und es den Passagieren ermöglichen, den Flughafen von so weit entfernten Orten wie Debrecen oder Győr aus direkt zu erreichen, fügte er hinzu.