NAV: Illegale Tabakwaren im Wert von über 20 Millionen Forint in Budapest beschlagnahmt

Die Finanzbeamten beschlagnahmten illegale Tabakwaren im Wert von mehr als 20 Millionen Forint aus einem geparkten Auto und einem Lagerhaus auf dem Markt am Golgota-Platz in der Hauptstadt, teilte die Nationale Steuer- und Zollbehörde (NAV) am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Der Mitteilung zufolge fanden Finanzbeamte, die auf dem Marktplatz im 8. Bezirk patrouillierten, in einem verlassenen Fahrzeug, das bereits aus dem Verkehr gezogen worden war, „Ware” im Wert von 1,3 Millionen Forint. In einem offenen Lagerraum des Marktes fanden sie 8600 Schachteln Zigaretten verschiedener Marken, 32 Kilogramm geschnittenen Tabak und mehrere hundert E-Zigaretten im Gesamtwert von mehr als 20 Millionen Forint. Die NAV hat in beiden Fällen wegen Verstößen gegen das Verbrauchsteuergesetz und wegen Steuerbetrugs Ermittlungen eingeleitet, heißt es in der Mitteilung.