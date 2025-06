Regierung beschließt Flughafen-Bahnverbindung

Der Wirtschaftsminister, Márton Nagy, gab auf einer Pressekonferenz am Dienstag die Entscheidung der Regierung bekannt, eine Schnellbahnverbindung zwischen dem Liszt Ferenc International Airport und dem Nyugati-Bahnhof im Zentrum von Budapest zu bauen, deren Kosten sich auf 1 Milliarde Euro belaufen werden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nagy erklärte, die Regierung habe außerdem den Bau eines neuen Frachtflughafens beschlossen, dessen Kosten zwischen 400 Millionen und 1 Milliarde Euro liegen werden. Beide Investitionen würden im Rahmen einer Konzession durchgeführt, fügte er hinzu. Für die Bahnverbindung müsste lediglich eine neue Strecke zwischen dem Flughafen und dem 10. Bezirk der Hauptstadt gebaut werden. Die Ausschreibung für die Konzession könnte innerhalb von sechs Monaten erfolgen. Nagy wies darauf hin, dass das Passagieraufkommen am Flughafen Liszt Ferenc in den letzten Jahren um durchschnittlich 14 % pro Jahr gestiegen sei und 2024 einen Rekordwert von 17,6 Millionen erreicht habe. Bis 2030 könnte die jährliche Passagierzahl 20 Millionen überschreiten und bis 2040 35 Millionen erreichen, fügte er hinzu. Nagy sagte, dass der Frachtumschlag am Flughafen bald seine volle Kapazität von 400.000 bis 450.000 Tonnen pro Jahr erreichen werde.