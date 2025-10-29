Acht ungarische Staatsbürger unter den Opfern des Flugzeugabsturzes in Kenia

Acht ungarische und zwei deutsche Staatsbürger sowie der kenianische Kapitän befanden sich an Bord des Kleinflugzeugs, das am Dienstag in der Nähe der Küste Kenias abgestürzt ist. Es gab keine Überlebenden des Flugzeugabsturzes, teilte die Fluggesellschaft Mombasa Air Safari mit, die das Flugzeug betrieb – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Das Flugzeug vom Typ Cessna Caravan startete vom Flughafen Ukunda in Diani mit Ziel Kichwa Tembo im Masai Mara Nationalpark, einem beliebten Touristenziel, stürzte jedoch kurz nach dem Start in einem Waldgebiet etwa 40 Kilometer vom Flughafen entfernt ab und geriet in Brand, teilte die Fluggesellschaft mit. Ministerpräsident Viktor Orbán drückte später am Tag in einem Facebook-Beitrag den Familien der ungarischen Opfer sein Beileid aus. Er fügte hinzu, dass Außenminister Péter Szijjártó Kontakt zu den kenianischen Behörden aufgenommen habe, während das Ministerium den betroffenen Familien jede erdenkliche Hilfe zukommen lasse.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Szijjártó sprach den Familien der Opfer ebenfalls sein Beileid aus. Laut einer Erklärung des Ministeriums sagte er, dass es sich bei den ungarischen Opfern um zwei Familien, darunter zwei Minderjährige, und einen Bekannten von ihnen handele. Die Identifizierung der Opfer sei noch im Gange, sagte er und fügte hinzu, dass ihre Familien benachrichtigt würden, sobald sie identifiziert seien. Die Regierung werde den Familien der Opfer in jeder erdenklichen Weise helfen, fügte der Minister hinzu. Szijjártó sagte, er habe mit seinem kenianischen Amtskollegen Musalia Mudavadi gesprochen und ihm für seine bisherigen Bemühungen gedankt. Er habe ihn auch um weitere Unterstützung gebeten, um sicherzustellen, dass die nächsten Schritte reibungslos und zügig voranschreiten können. Der Konsul der ungarischen Botschaft in Kenia sei auf dem Weg zum Unfallort, um sicherzustellen, dass die Angehörigen der Opfer direkt alle Hilfe erhalten, die sie benötigen, sagte Szijjártó. Der Parlamentspräsident László Kövér sagte, er sei „zutiefst schockiert” über die Tragödie. „Im Namen meiner Person und der Nationalversammlung möchte ich den Familienangehörigen der Verstorbenen und allen trauernden Angehörigen mein aufrichtiges Mitgefühl und Beileid aussprechen”, erklärte Kövér in einer Stellungnahme.