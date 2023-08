Ungarischer Staatsbürger aus Niger evakuiert

Wie der ungarische Außenminister am Mittwoch mitteilte, wurde eine Evakuierungsaktion erfolgreich abgeschlossen, bei der sich auch ein ungarischer Staatsbürger unter den aus Niger Geretteten befand – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Die internationale Operation, die von der italienischen Armee geleitet wurde, beinhaltete die Evakuierung von fast 100 Personen aus Niamey und wir haben es geschafft, dass auch ein ungarischer Staatsbürger an Bord des Flugzeugs kam“, sagte Péter Szijjártó in einem Posting auf Facebook. Zunächst wurden alle Personen in der italienischen Botschaft versammelt und nach den notwendigen Formalitäten zum Flughafen gebracht, wo sie an Bord eines Flugzeugs der italienischen Armee gingen, das am Mittwoch früh abflog, so der Außenminister. Der Ungarn betreffende Teil der Operation wurde von den Botschaften des Landes in Tripolis und Rom koordiniert, die mit den französischen und italienischen Behörden und den akkreditierten Kollegen der Europäischen Union in Kontakt standen, sagte Szijjártó. Das Flugzeug sei in den frühen Morgenstunden des Mittwochs in Rom gelandet, fügte der Minister hinzu. „Bisher ist uns nicht bekannt, dass sich noch andere ungarische Staatsbürger dort aufhalten, aber unsere Botschaft in Tripolis beobachtet die Situation weiterhin und unser Konsulardienst ist 24 Stunden am Tag erreichbar“, sagte er.