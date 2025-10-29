In Westungarn ist die Nachfrage nach renovierungsbedürftigen Wohnungen am größten, teilte Duna House am Mittwoch der Nachrichtenagentur MTI mit.

Es wurde bekannt gegeben, dass der Anteil der renovierungsbedürftigen Wohnungen seit Anfang 2024 landesweit stabil zwischen 9 und 10 Prozent liegt, aber hinter den Kaufabsichten stehen je nach Region unterschiedliche Motivationen: In Budapest wird die Nachfrage von einer bewussten Investorenhaltung bestimmt, in Westungarn von der Modernisierung der Energieeffizienz und der langfristigen Planung, während in Pest und Ostungarn die Preissensibilität und der Wunsch nach mehr Wohnraum ausschlaggebend sind.

Sie führten aus, dass der Anteil der zu renovierenden Wohnungen in Budapest seit Jahresbeginn durchschnittlich 8,6 Prozent betrug und auch im September bei etwa 9 Prozent lag. Im Komitat Pest lag der Anteil der zu renovierenden Wohnungen im Durchschnitt bei 9,1 Prozent und im letzten Monat bei 8 Prozent, was einen leichten Rückgang gegenüber dem Jahresbeginn bedeutet. In Ostungarn lag der Anteil in diesem Jahr im Durchschnitt bei etwa 9 Prozent, im September bei 8 Prozent. In dieser Region sind weiterhin niedrigere Preise und die Nachfrage nach größeren Wohnflächen ausschlaggebend. Hervorgehoben wurde, dass die aktivste Region weiterhin Westungarn ist, wo der Anteil der zu renovierenden Immobilien im Durchschnitt bei 11,6 Prozent und im letzten Monat bei 11,7 Prozent lag. Die Nachfrage wird hier vor allem durch Energieeffizienzmodernisierungen und ein höheres Einkommensniveau bestimmt.

Péter Szegő, leitender Analyst bei Duna House, wies in der Mitteilung darauf hin, dass die Förderung von Hausrenovierungen sowie energieeffiziente Bauvorhaben, Smart-Home-Entwicklungen und umweltfreundliche Renovierungen, die in der Regel mit staatlichen Anreizen verbunden sind, einen spürbaren Einfluss auf die Nachfrage haben. Immer mehr Menschen planen bereits beim Kauf eine energieeffiziente Renovierung, sodass es heute nicht mehr um Billigangebote geht, sondern um Wertsteigerung.