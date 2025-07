Flugzeug landet notfallmäßig in Budapest

Ein Flugzeug auf dem Weg von Bulgarien nach Polen hat am Mittwochmorgen in Budapest eine Zwischenlandung gemacht, wie der Flughafen Budapest gegenüber der Nachrichtenagentur MTI bestätigte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Flughafen Budapest teilte mit, dass die Besatzung des Frachtflugzeugs der Fluggesellschaft NyxAir, das von Bulgarien nach Polen unterwegs war, ein technisches Problem gemeldet habe, weshalb die Reise unterbrochen worden sei. Sie fügten hinzu, dass das Flugzeug sicher in Budapest gelandet sei und derzeit an seinem zugewiesenen Standplatz auf die Behebung des technischen Defekts warte. Zuvor hatte Airportal auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht, dass die Besatzung eines Flugzeugs vom Typ Saab 340A(F) auf dem Weg von Varna in Bulgarien nach Rzeszow in Polen in der Nähe von Mátészalka beschlossen habe, den Flug abzubrechen. Sie schrieben: Das Frachtflugzeug meldete am Mittwochmorgen aufgrund eines Triebwerksausfalls eine Notsituation.