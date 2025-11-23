Stadtfest und Winterzauber in Siófok

Die Stadt am Südufer des Balatons war auch in diesem Sommer nach der Hauptstadt Budapest das beliebteste Reiseziel Ungarns. Der Winter wird hier ebenso erlebnisreich, verspricht die Selbstverwaltung von Siófok und startet am 27. November mit einem viertägigen Stadtfest die diesjährige Programmreihe Winterzauber mit einzigartigen Attraktionen.





Siófok wurde 1968 offiziell zur Stadt erhoben und feiert das alljährlich Ende November. Das Stadtzentrum wird dafür festlich geschmückt. Die Feierlichkeiten beginnen am 27. November mit einem Orgelkonzert in der katholischen Kirche in der Fő utca. Auch die nächsten Tage werden jeden Abend mit einem Konzert beliebter Künstler beschlossen. Am 28. November findet von 9 bis 18 Uhr rund um den Wasserturm der alljährliche Wohltätigkeitsbasar von Zivilverbänden, Kirchgemeinden und von Minderheitenselbstverwaltungen, wie der Selbstverwaltung der Ungarndeutschen in Siófok, statt und lädt zum Stöbern nach Weihnachtsgeschenken ein. Am Nachmittag eröffnet die Eiskunstbahn von Radio 1 am Großen Strandbad. Ab 16 Uhr stellen sich die Mitglieder der hiesigen Künstlergemeinschaft HÉ! in der Galerie des Kulturzentrums „Kálmán Imre” mit einer Ausstellung ihrer Werke vor.

Einen Höhepunkt jedes Stadtfestes bildet seit 2016 die Eröffnung der Schau „mézeskalácsváros – Lebkuchenstadt“ im Foyer des Kulturzentrums. Seit Wochen backen und verzieren Einwohner der Stadt Lebkuchenhäuser als einzigartige Abbildungen von Gebäuden in Siófok, um diese bis zum Jahresende im Kulturzentrum zu präsentieren. Die Lebkuchenstadt Siófok ist eine private Initiative, die Veranstalter sind Szilvia Molnár und Tünde Herencsár. Im Rahmen der Vernissage startet ab 16.30 Uhr auch die Auktion für diese zauberhaften Werke. Der Erlös aus dem Verkauf der Lebkuchenhäuser kommt wieder einem kranken, bedürftigen Kinde zugute. In diesem Jahr kommen nicht nur Medienvertreter aus Ungarn zu diesem besonderen Event, sondern auch ein Fernsehteam aus Deutschland – https://www.facebook.com/MezeskalacsvarosSiofok.

Am Sonntag beginnt die Adventszeit mit der Eröffnung des Weihnachtsmarktes. Bis 24. Dezember bereichern im Rahmen der Veranstaltungsreihe Winterzauber Konzerte, der Besuch des Nikolaus, Aufführungen der örtlichen Schulen, Kinderprogramme, Bastelworkshops sowie künstlerische Produktionen auf der Freilichtbühne am Wasserturm die winterlichen Nachmittage und Abende – https://www.facebook.com/siofokguide.