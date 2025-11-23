SEI DABEI UND GESTALTE DEINE ZUKUNFT!

Der Bewerbungszeitraum für die duale Ausbildung im Schuljahr 2026/27 an der Audi Hungaria Deutsche Schule Györ hat begonnen.

Die in diesem Jahr 15-jährige deutsche Auslandsschule im nordwest-ungarischen Győr nahm im Schuljahr 2017/18 die duale kaufmännische Berufsausbildung „Fremdsprachige/r Industriekauffrau/mann“ in ihr Bildungsangebot auf.





Die zweijährige duale Ausbildung basiert auf deutschem Vorbild und findet überwiegend in deutscher Sprache statt. Die theoretischen Grundlagen erwerben die Auszubildenden an zwei Schultagen pro Woche an der Audi Hungaria Deutsche Schule Győr, während ihnen die praktischen Kompetenzen an drei Tagen in der Woche bei einem international tätigen Partnerunternehmen vermittelt werden. Derzeit engagieren sich AUDI HUNGARIA, BOS, KACO, RESRG Automotive, RUDOLPH Logistik und Motherson in der praktischen Ausbildung der zukünftigen „Fremdsprachigen Industriekaufleute”.

Dieses in Ungarn noch relativ neue und einzigartige Bildungsangebot richtet sich an besonders motivierte und leistungsbereite junge Leute mit Abitur und guten Deutschkenntnissen. Die Ausbildung bietet auch ideale Möglichkeiten zur Vorbereitung auf ein späteres Studium, wie zum Beispiel der Betriebswirtschaft – auch in Deutschland. Auszubildende die ein weiterführendes Studium an ungarischen Universitäten anstreben, erhalten wertvolle Creditpunkte, die bei der Studienplatzvergabe von Vorteil sind.

Neben den klassischen Fächern wie zum Beispiel Betriebswirtschaftslehre, Beschaffung, Personalwesen, Industriebuchführung, Produktion und Absatz spielt Business Englisch eine wichtige Rolle. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Zusatzqualifikationen zu erwerben: ICDL (International Certification of Digital Literacy) bescheinigt den Erwerb digitaler Kompetenzen, wodurch die Auszubildenden fit gemacht werden für das Arbeitsleben in der digital geprägten Welt. SAP4school ist seit 2021 im Unterricht integriert, wodurch die Auszubildenden auf die Aufgaben in einem Industriebetrieb vorbereitet werden, indem sie die Steuerung von Geschäftsprozessen in den verschiedenen Bereichen eines Unternehmens kennenlernen.

Nach erfolgreich abgelegten Prüfungen erhalten die Absolventen einen Doppelabschluss: Das Zeugnis der Ungarischen Industrie- und Handelskammer sowie den Abschluss „Deutsche duale Berufsbildung im Ausland“ der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer (DUIHK), welches der höchsten Qualitätskategorie entspricht, das bedeutet Kern- und Fachqualifikationen gemäß deutschen Ausbildungsnormen. Des Weiteren erhalten sie das Fremdsprachenzertifikat der deutschen Kultusministerkonferenz in der Fremdsprache Englisch sowie die ICDL- und SAP4school-Zertifikate.

Im aktuellen Schuljahr besuchen insgesamt 19 Auszubildende in zwei Jahrgängen den beruflichen Zweig der Audi Hungaria Deutsche Schule Győr mit dem Ziel in zwei Jahren die berufliche Qualifikation „Fremdsprachige/r Industriekauffrau/-mann” zu erwerben. Besonders attraktiv an diesem Ausbildungsformat ist zunächst die Möglichkeit, die in der Schule erworbenen theoretischen Kenntnisse parallel in die Praxis umzusetzen. Gleichzeitig erhalten die Auszubildenden einen wertvollen Einblick in die verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens. Überzeugend ist auch die attraktive Ausbildungsvergütung und die Aussicht auf interessante Arbeitsplätze.

Im Sommer 2025 legte der siebte Ausbildungsjahrgang erfolgreich seine Prüfungen ab und die frisch gebackenen Industriekaufleute konnten ins Arbeitsleben starten. Die meisten von ihnen wurden von ihrem Ausbildungsbetrieb übernommen, die anderen begannen ein Universitätsstudium. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen – sowohl im Hinblick auf die Auszubildenden als auch auf die Ausbildungsunternehmen – kann diese duale Berufsausbildung als Erfolgsmodell bezeichnet werden.

Interessierte junge Menschen mit Abitur und guten Deutschkenntnissen können sich bis 30. April 2026 mit Hilfe des Online-Formulars auf der Schulhomepage für einen der freien Ausbildungsplätze im Schuljahr 2026/27 an der Audi Hungaria Deutsche Schule Győr bewerben.

Weitere Infos über die Berufliche Bildung sind hier zu finden.

Alles Wissenswerte über die Audi Hungaria Deutsche Schule Győr:

www.audischule.hu