Zsigó: Rentner können ihre beschädigten Lebensmittelgutscheine bis zum 10. Dezember umtauschen

Rentner können ihre beschädigten Lebensmittelgutscheine bis zum 10. Dezember bei der Staatskasse umtauschen, teilte Róbert Zsigó, parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Kultur und Innovation, am Montag in einem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



„Wichtige Information für Rentner! Wie lange und was müssen diejenigen tun, deren Lebensmittelgutscheine beschädigt sind? Sie müssen diese bis zum 10. Dezember an die ungarische Staatskasse schicken. Wenn sie dies tun, erhalten sie ihre unbeschädigten Lebensmittelgutscheine garantiert rechtzeitig!“, sagte der Staatssekretär. Er teilte mit, dass Rentner die Gutscheine somit bis zum Ende der Nutzungsdauer, also bis zum 31. Dezember, einlösen können. Genaue Informationen hierzu finden Sie auf der Website der ungarischen Staatskasse unter den häufig gestellten Fragen. Er berichtete, dass nach den Daten vom Montagmorgen bereits Lebensmittelgutscheine im Wert von mehr als 50 Milliarden Forint eingelöst worden seien. „Wir tun alles, um die finanzielle Sicherheit der Rentner zu gewährleisten!”, betonte Róbert Zsigó.