Rekordumsatz bei den MPL-Paketautomaten erwartet

Weihnachtsbestellungen sollten bis zum 12. Dezember aufgegeben werden

Nach Prognosen der Magyar Posta ist in den Wochen vor Weihnachten mit dem größten Paketaufkommen zu rechnen, wobei der Höhepunkt in dieser Woche erwartet wird. Daher weist das Unternehmen darauf hin, dass Bestellungen bei inländischen Webshops bis zum 12. Dezember aufgegeben werden sollten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer Mitteilung der Magyar Posta an die Nachrichtenagentur MTI vom Montag wird betont, dass Pakete, die bis zum 19. Dezember im Inland zur Post gegeben werden, noch vor Weihnachten bei den Empfängern ankommen können. Es wurde mitgeteilt, dass traditionell die Wochen 47 bis 51 die geschäftigsten sind, wobei die 50. Woche vor Weihnachten besonders hervorsticht. Die Beliebtheit der MPL-Paketautomaten zeigt sich daran, dass in den ersten elf Monaten dieses Jahres fast 30 Prozent mehr Pakete bestellt wurden und im November die Zahl der Pakete bereits die des Vorjahresmonats überstieg, sodass die Post die bisher höchste Anzahl an Paketen in ihren Paketautomaten bearbeitete.

Das Paketautomaten-Netzwerk der Post ist flexibel und bietet eine 24-Stunden-Abholmöglichkeit, wobei die Zusteller an Werktagen sogar zweimal vorbeikommen. Die Magyar Posta verfügt derzeit über 700 MPL-Paketautomaten und mehr als 3000 Poststellen (Postämter, Mol-Tankstellen, Coop-Geschäfte und Postpartner), die den Kunden, die sich für diese Lösung entscheiden, zur Verfügung stehen, teilte das Unternehmen mit.