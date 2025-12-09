Orbán: Beziehungen zur türkischen Welt sind von enormer Bedeutung

Ungarn steht im Westen allein da, weil wir unsere Verwandten im Osten zurückgelassen haben, daher sind unsere Beziehungen zur türkischen Welt von enormer Bedeutung – betonte Ministerpräsident Viktor Orbán am Montag auf einer Pressekonferenz in Istanbul – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach den bilateralen Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan erklärte der ungarische Regierungschef, dass er sich bereits zum 32. Mal mit dem Staatschef des kleinasiatischen Landes getroffen habe, was kein Zufall sei. Ein wichtiger Teil der Gespräche zwischen den beiden Staatschefs seien historische Perspektiven und Ansätze, denn „historische Perspektiven helfen, die tiefe Zusammenarbeit zwischen den beiden Völkern und Regierungen zu verstehen”, betonte er. Er vertrat die Ansicht, dass es im Westen drei Kulturen und Welten gebe – eine germanische, eine slawische und eine lateinische –, zu denen die Ungarn jedoch nicht gehörten, da sie ihre Verwandten im Osten zurückgelassen hätten, weshalb die Beziehungen Ungarns zur türkischen Welt von enormer Bedeutung seien. Er wies darauf hin, dass der türkische Präsident die historischen Perspektiven in den Vordergrund gestellt habe und dass die türkische Welt viel Energie aufbringen werde.

Wie er sagte, konnte Ungarn als Teil dieses Prozesses als Beobachter der Organisation der türkischen Länder beitreten, und seitdem wird die türkisch-ungarische Zusammenarbeit kontinuierlich verstärkt, „deren Flaggschiff die Zusammenarbeit zwischen der Türkei und Ungarn ist”, wie er betonte. Er erklärte, dass in der Welt, die Ungarn umgibt, „die türkische Welt die wirklich lebendige und aufstrebende Welt ist”, und da „wir hier unsere kulturellen Wurzeln und unsere Herkunft haben, (…) möchten wir die sich daraus ergebenden Vorteile und Möglichkeiten nutzen”, sagte er. In diesem Zusammenhang merkte er an, dass deshalb die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern auf die Ebene einer vorrangigen strategischen Zusammenarbeit angehoben wurde und dass in diesem Zusammenhang der türkisch-ungarische Handelsumsatz bald von ursprünglich 2,5 Milliarden auf 6 Milliarden Dollar steigen wird. „Der Präsident hat nun angekündigt (…), dass dieser auf 10 Milliarden Dollar steigen soll“, was Ungarn gerne akzeptiert, sagte er.