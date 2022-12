Magyar Posta öffnet im Januar wieder mehrere Postämter

Nach „intensiven und konstruktiven“ Gesprächen der Magyar Posta mit den lokalen Behörden werden im Januar mehrere Postämter wieder geöffnet, teilte das Unternehmen am Mittwoch der Nachrichtenagentur MTI mit.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Magyar Posta hatte Ende Oktober angekündigt, 366 Postämter in 210 Ortschaften vorübergehend zu schließen, um den Energieverbrauch zu senken. Neben den Bemühungen des Unternehmens, den internen Betrieb energieeffizienter zu gestalten, haben sich die Postämter und die lokalen Behörden darauf geeinigt, nach einem Führungswechsel im Unternehmen Anfang des Jahres die „gestiegenen Energiekosten gemeinsam zu bewältigen“, so Magyar Posta. Die Gespräche über die genaue Anzahl und den Standort der wieder zu eröffnenden Postämter sind noch nicht abgeschlossen, heißt es in der Erklärung.