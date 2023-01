Magyar Posta eröffnet 45 geschlossene Postämter wieder

Magyar Posta hat 45 Postämter in 32 Orten wiedereröffnet, nachdem mit den Kommunalverwaltungen Vereinbarungen über die Betriebskosten getroffen wurden, teilte das Unternehmen am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Unternehmen betreibt nun landesweit 2.233 Postämter, weit mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen 1.600. Ende Oktober kündigte Magyar Posta an, 366 Postämter in 210 Ortschaften vorübergehend zu schließen, um den Energieverbrauch zu senken. Im Dezember kündigte das Unternehmen an, dass es einige Postämter wieder öffnen werde, sofern mit den lokalen Behörden Vereinbarungen getroffen werden, um „die gestiegenen Energiekosten gemeinsam zu bewältigen“.