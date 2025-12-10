Szijjártó kritisiert EU für „Verherrlichung“ von Angriffen auf Energieinfrastruktur

Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó sagte am Mittwoch bei einem Treffen der Energieminister der Organisation der Turkstaaten (OTS) in Istanbul, dass die „Verherrlichung“ von Angriffen auf Energieinfrastruktur durch die Europäische Union eine Bedrohung für die globale Sicherheit darstelle – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szijjártó erklärte den Ministern, dass die von der Ukraine organisierten Angriffe auf die Druschba-Rohölpipeline Ungarn und der Slowakei geschadet hätten, nicht Russland, wie aus einer Erklärung seines Ministeriums hervorgeht. Er fügte hinzu, dass die „positive“ Darstellung physischer Angriffe auf die Energieinfrastruktur einen „gefährlichen“ Präzedenzfall schaffen würde. Er bezeichnete „Politisierung und Ideologisierung“ als das „gravierendste Problem“ im Bereich der Energieversorgung und lobte die OTS für ihren „rationalen“ Ansatz in der Energiepolitik.

Er erklärte, Ungarn werde gegen den RePowerEU-Plan der EU-Kommission, der den Import russischer Energie verbieten würde, rechtliche Schritte einleiten. Er fügte hinzu, dass die mit „rechtlichem Betrug“ durchgesetzte Maßnahme zu einer Monopolsituation führen und die Preise in die Höhe treiben würde. Szijjártó sagte, die Zusammenarbeit Ungarns mit externen Partnern, insbesondere mit OTS-Mitgliedern, im Energiebereich sei unter den gegebenen Umständen noch wichtiger geworden.