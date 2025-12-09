Sziget: Twenty One Pilots, Florence + The Machine, SOMBR und Lewis Capaldi kommen

Neben anderen treten Twenty One Pilots, Florence + The Machine, SOMBR und Lewis Capaldi beim nächsten Sziget-Festival auf, das vom 11. bis 15. August 2026 stattfindet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Das Programm des wieder in ungarische Hände übergegangenen Sziget wird bunter, das Spektrum der Genres wird erweitert, um wieder ein breiteres Publikum anzusprechen, sowohl was den Geschmack als auch die Altersgruppen betrifft. Obwohl die Organisatoren aus bekannten Gründen mit der Buchung der Bands viel Zeit verloren haben, stehen bereits rund vierzig Namen auf der Liste, wie aus einer Mitteilung hervorgeht, die am Dienstag an die Nachrichtenagentur MTI übermittelt wurde. „Es scheint, als hätten wir den Rückstand aufgeholt. Wir hatten ein wenig befürchtet, dass während der erzwungenen Pause diejenigen Künstler, mit denen wir bereits Verhandlungen aufgenommen hatten, abgeworben werden könnten, aber es sieht so aus, als sei das Sziget für sie weiterhin so wichtig, dass viele von ihnen den mit Bleistift eingetragenen Termin für uns freigehalten haben“, zitierte die Mitteilung Károly Gerendai, den alten-neuen Eigentümer des Sziget.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Gründer erklärte, dass es ihr langfristiges Ziel sei, neben dem starken Musikprogramm auch durch die Vielfalt der nicht-musikalischen Programme, die einzigartige Kulisse und die hochwertigen Dienstleistungen, die das Urlaubserlebnis verstärken, die Besucher anzulocken. „Wir konnten uns in einem besonders starken internationalen Festivalfeld aus einem kleinen Land hervorheben, indem wir nicht das übliche Modell angeboten haben, sondern anders, bunter und erlebnisreicher sind als die anderen. Das möchten wir erneut unterstreichen.“ „In den letzten Jahren wurde das Festival mehrfach dafür kritisiert, dass neben dem starken internationalen Staraufgebot weniger Wert auf beliebte einheimische Künstler gelegt wurde. Deshalb wird es im nächsten Jahr in Zusammenarbeit mit dem Budapest Park eine separate ungarische Bühne auf dem Sziget geben, auf der die größten Favoriten auftreten werden“, sagte Tamás Kádár, Hauptorganisator des Sziget.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Obwohl das Gesicht des Sziget-Festivals im nächsten Jahr noch in der Entwicklung ist, ist es ein klares Ziel, das Altersspektrum der Besucher zu erweitern und das kulturelle Angebot noch vielfältiger zu gestalten. Neben den thematischen Quartieren – wie beispielsweise dem erfolgreichen Zentrum für elektronische Musik – wird auch die Anzahl der thematischen Veranstaltungsorte weiter ausgebaut, und auf den bewährten Bühnen werden Musikgenres wie Rock oder Weltmusik wieder eine wichtigere Rolle spielen. Károly Gerendai kündigte an, dass die alten, früher beliebten Veranstaltungsorte zurückkehren werden, aber auch neue hinzukommen werden.