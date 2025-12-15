Orbán: Ungarn schickt weder Geld noch Waffen in die Ukraine

Diese Woche steht ganz im Zeichen des EU-Gipfels in Brüssel, und auch wir bereiten uns darauf vor. Der EU-Konsultationsausschuss des ungarischen Parlaments wird in Kürze zusammentreten, teilte der Ministerpräsident am Montag auf seiner Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut Viktor Orbáns Beitrag steht viel auf dem Spiel: Krieg oder Frieden. „Wir waren noch nie so nah an einem Ende des russisch-ukrainischen Krieges. Europa steht vor einer riesigen Chance, denn den Krieg, den wir Europäer seit vier Jahren nicht beenden können, könnten die Amerikaner bald beenden. Wir haben keine andere Wahl, als sie zu unterstützen. Aber die Vorzeichen deuten nicht darauf hin“, schrieb er. Er fügte hinzu, dass Europa den Krieg fortsetzen und sogar ausweiten wolle, dass es ihn an der russisch-ukrainischen Front fortsetzen und auf das wirtschaftliche Hinterland ausweiten wolle, indem es die eingefrorenen russischen Vermögenswerte beschlagnahme. Dieser Schritt komme einer offenen Kriegserklärung gleich, die von russischer Seite mit Vergeltungsmaßnahmen beantwortet werde. „Wir haben keinen Grund, die ungarische Position zu ändern. Es gibt keine Lösung für den Krieg an der Frontlinie. Wenn es keine Lösung an der Frontlinie gibt, muss man das tun, was Präsident Trump tut: verhandeln“, schrieb er. Ungarn unterstützt daher nicht die Beschlagnahmung eingefrorener russischer Vermögenswerte, schickt weder Geld noch Waffen in die Ukraine und beteiligt sich nicht an EU-Krediten, die den Kriegszielen dienen. „Schnallen Sie sich an, wir haben eine turbulente Woche vor uns!“, betonte Viktor Orbán.