Die 30. Adventsspendenaktion der Ökumenischen Hilfsorganisation ist zur Halbzeit angelangt. Mehrere Hunderttausend Menschen haben sich bereits daran beteiligt und über 100 Millionen Forint für die Unterstützung Bedürftiger gespendet, teilte die Hilfsorganisation am Sonntag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Seit Beginn der Spendenaktion haben 80.000 Menschen die Spendenhotline 1353 angerufen, was bei einem Beitrag von 500 Forint pro Anruf einer Spendensumme von 40 Millionen Forint entspricht. In den Tesco-Filialen wurden seit Mitte November mehr als 224.000 Spendencoupons im Wert von 300 Forint an den Kassen verkauft, was bedeutet, dass die Kunden der Supermarktkette mehr als 67 Millionen Forint gespendet haben. Laut der Mitteilung besteht das Hauptziel der Spendensammlung darin, dass die Hilfsorganisation über ihre Weihnachtsaktionen hinaus das ganze Jahr über Bedürftigen und Notleidenden über ihr landesweites institutionelles System mit Lebensmittelpaketen, warmen Mahlzeiten, Brennstoff oder auch Weihnachtsprogrammen für Kinder helfen kann. Spenden werden bis zum Jahresende unter der Spendenhotline 1353 und in den Tesco-Filialen entgegengenommen; in größeren Postämtern werden die Spenden in Sammelbüchsen gesammelt. Die Spendenstelle der Hilfsorganisation am Veranstaltungsort der Advent-Basilika ist bis zum 22. Dezember geöffnet, wie mitgeteilt wurde.