Verschneite Landschaft, heiße Herausforderung – unter diesem Motto beginnt das Budapest Sportiroda BSI das Laufjahr 2026 mit dem 10. Powerade Zúzmara Halbmarathon. Bisher gingen etwa 4.000 Anmeldungen für das größte Laufereignis des Winters ein. Der Halbmarathon findet am Sonntag, dem 18. Januar, nördlich von Budapest in Budakalász statt. Die Teilnehmer starten an der Sporthalle von Budakalász, laufen am Omszki-See und am Donauufer entlang und überqueren die Megyeri-Brücke.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Der Powerade Zúzmara Halbmarathon hat in den letzten zehn Jahren bewiesen, dass Laufen kein saisonaler Sport ist. Verschneite Landschaften, mit Raureif oder Schnee bedeckte Bäume, und frische, klare Luft schaffen eine Atmosphäre, für die es sich lohnt, auch im Winter die Laufschuhe anzuziehen. Das bestätigen die Anmeldezahlen für die Jubiläumsveranstaltung, die nach vorläufigen Angaben des BSI um 20 Prozent über denen des Vorjahres liegen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das Besondere an diesem Lauffestival ist die Streckenführung. Die Teilnehmer bewegen sich zu 99 Prozent auf hochwertigen Radwegen und können dabei die Nähe zur Natur und die beeindruckenden Aussichten auf Industriearchitektur genießen. Nach der Stille am Donauufer sorgt die Überquerung der imposanten Megyeri-Brücke für einzigartige Momente.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der 10. Jubiläumslauf heißt gemäß der Philosophie von BSI alle willkommen, vom Anfänger bis zum Profi. Die Einstiegsstufe Zúzmara über 3,4 km (Start: 9.00 Uhr) ist die ideale Wahl für Familien, Anfänger oder diejenigen, die nur in die winterliche Wettkampfstimmung hineinschnuppern möchten. Der Zúzmara über 10 km (Start: 13.45 Uhr) ist bereits eine größere Herausforderung und der perfekte Übergang zwischen Kurz- und Langstrecken. Der Klassiker ist der Zúzmara-Halbmarathon (Start: 10.00 Uhr) über eine Strecke von 21,1 Kilometern. Der Zúzmara Kombinationslauf über 21+10 km (Start: 10.00 und 13.45 Uhr) ist für diejenigen gedacht, die das Erlebnis maximieren und an einem Tag zwei Medaillen sammeln möchten – https://www.zuzmarafelmaraton.hu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Organisatoren sorgen an drei Stationen für Energienachschub, sodass sich die Läufer ganz auf das Laufen und den Zauber der Winterlandschaft konzentrieren können. Am Ziel erhalten die Teilnehmer eine Medaille, die eine bleibende Erinnerung an diesen frostigen, aber herzerwärmenden Tag sein wird.